Политика

За неделю до выборов: лидерами рейтинга являются Зеленский, Тимошенко, Порошенко

Накануне президентских выборов в Украине самые высокие шансы выйти во второй тур имеют Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», КМИС и Центра Разумкова.

Так, согласно полученным данным, лидером президентского рейтинга является Зеленский, которого готовы поддержать 27,7% среди тех, кто определился с выбором и намерен голосовать 31 марта. Вторую и третью позицию делят Тимошенко — 16,6% и Порошенко — 16,4%. Далее идут Анатолий Гриценко — 9,7%, Юрий Бойко — 8,4%, Олег Ляшко — 5,3%, Александр Вилкул — 4,0%, Игорь Смешко — 3,7%.

«Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Тимошенко — среди старших избирателей. Если Зеленского, Порошенко и Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Тимошенко — женщины», — отмечают социологи.

Опрос фонда Социологической группы «Рейтинг», Центра Разумкова и КМИС проводился 5−14 марта среди 15 000 респондентов. Погрешность выборки составляет 0,8%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в президентском рейтинге лидирует Владимир Зеленский, которого готовы поддержать 32,1% избирателей, на втором месте президент Петр Порошенко с 17,1%.

По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», в середине марта рейтинг кандидатов на пост президента возглавляли Владимир Зеленский (24,9%), Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).

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