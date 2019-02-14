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Происшествия

Во Львове обвалилась стена трехэтажного дома: первые фото и видео с места ЧП

20:41 14 февраля 2019   296
дом
Инф. «ФАКТОВ»

Во Львове обвалилась стена трехэтажного дома по улице Лычаковской. Случилось это около 18 часов 14 февраля. На всех трех этажах здания разрушены несущие конструкции и межэтажные перекрытия. На место прибыли спасатели и проводят разбор завалов. Также приехали экипажи полиции и бригады скорой помощи.

чп

Трехэтажный дом был заселенным, но та часть, где случилось обрушение, давно не эксплуатировалась. Жертв и пострадавших нет.

львов

На всякий случай из неповрежденной части дома также эвакуировали жильцов. Пока что людей вывели во двор, решается вопрос с временным отселением.

По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, точные причины ЧП не называются, но жильцы не исключают взрыва газа.

Напомним, в январе 2019 года взрывом газа была разрушена часть дома в Украинске Донецкой области. В Киеве взрыв газа чудом предотвратили — как оказалось, одна из жительниц умышленно перерезала шланг к газовой плите.

Фото Igor Zinkevych/Facebook, dsns.gov.ua

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