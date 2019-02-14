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- 20:41 Во Львове обвалилась стена трехэтажного дома: первые фото и видео с места ЧП
Во Львове обвалилась стена трехэтажного дома: первые фото и видео с места ЧП
Во Львове обвалилась стена трехэтажного дома по улице Лычаковской. Случилось это около 18 часов 14 февраля. На всех трех этажах здания разрушены несущие конструкции и межэтажные перекрытия. На место прибыли спасатели и проводят разбор завалов. Также приехали экипажи полиции и бригады скорой помощи.
Трехэтажный дом был заселенным, но та часть, где случилось обрушение, давно не эксплуатировалась. Жертв и пострадавших нет.
На всякий случай из неповрежденной части дома также эвакуировали жильцов. Пока что людей вывели во двор, решается вопрос с временным отселением.
По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, точные причины ЧП не называются, но жильцы не исключают взрыва газа.
Напомним, в январе 2019 года взрывом газа была разрушена часть дома в Украинске Донецкой области. В Киеве взрыв газа чудом предотвратили — как оказалось, одна из жительниц умышленно перерезала шланг к газовой плите.
Фото Igor Zinkevych/Facebook, dsns.gov.ua
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