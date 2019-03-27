Избивают и грабят даже санитаров: бывшие зеки держат в страхе дом престарелых в Бердянске

Происшествия

В Запорожской области разгорелся скандал: бывшие заключенные терроризируют обитателей и сотрудников бердянского дома престарелых. После того, как в Бердянский гериатрический пансионат поселили бывших осужденных, жизнь остальных людей в этом учреждении превратилась в ад. Пенсионеры жалуются, что новые соседи устраивают пьяные дебоши, крадут их вещи и деньги, угрожают им и оскорбляют. На замечания персонала не реагируют. Более того — угрожают санитаркам и даже наносят им увечья. «ФАКТЫ» выясняли, что на самом деле происходит в пансионате и есть ли выход из этой ситуации.

Обитатели дома престарелых рассказали «ФАКТАМ», что проблемы начались еще в 2016 году — именно тогда статус пансионата изменился, и туда подселили бывших осужденных.

- Эти люди превратили нашу жизнь в настоящий кошмар! — рассказал «ФАКТАМ» обитатель пансионата пенсионер Владимир. — Они стали устраивать пьянки, дебоши. Они живут на отдельном этаже, но им ничто не мешает приходить к нам и делать все, что захочется. Сейчас в нашем пансионате около 25 бывших зеков. Из них самых буйных и агрессивных — всего шесть человек. И эти шестеро держат в страхе весь пансионат. Особенно их главарь Саша. Он на инвалидной коляске. Говорят, сидел за кражи. Хотя сам он рассказывает, как убивал людей. Он сразу объявил себя здесь главным. На территории пансионата нельзя пить, но он постоянно приносит водку. Санитарки делают ему замечание, а он в ответ их кроет матом. Или еще хуже — нападает. Разгоняется и пытается давить их своей коляской. Несколько дней назад он специально врезался в санитарку и нанес ей травмы. Вызвали полицию. Полицейские, как обычно, приехали, составили протокол и уехали. С тех пор, как в пансионат поселили этих зэков, сюда постоянно приезжает патруль. Но Сашу это мало волнует. Он знает, что протоколами все и закончится. Сейчас он уже открыто нам всем угрожает. Заезжает в комнату и говорит: «Я тебя убью, зарежу! И мне ничего за это не будет — я инвалид!».

По словам Владимира, угрозами бывший осужденный вымогает у пенсионеров деньги.

- Два дня назад он избил моего приятеля, — говорит Владимир. — Избил и отобрал пенсию. Этот Саша, кстати, встает с коляски. Пускай плохо, но ходить он может. Так или иначе, инвалидность не мешает ему издеваться над людьми. Некоторых стариков он принуждает идти на паперть, после чего «собирает с них дань». У этого Саши все поставлено на поток, это его заработок. По этому поводу тоже не раз вызывали полицию. Как только приезжает патруль, этот Саша и его компания (пять-шесть других зэков) начинают кричать, что здесь нарушают их права, как инвалидов. Более того, однажды зэки сами вызвали полицию — из-за того, что сотрудники пансионата отобрали у них водку, чтобы предотвратить очередной пьяный дебош. Приехавшие на вызов полицейские сказали санитаркам водку вернуть — мол, это же их имущество. А зеки с тех пор еще больше уверены в своей безнаказанности. Каждый вечер мы слышим на их этаже крики и маты. И боимся выйти из комнат. Еще больше боимся, что они сами к нам придут, как это было уже не раз.

- Еще хуже санитаркам, которые вынуждены дежурить на их этаже, — рассказал «ФАКТАМ» один из сотрудников пансионата, попросивший не называть его имени. — Дошло до того, что они боятся идти на работу. Агрессивный зек (тот самый Александр) запугивает их, оскорбляет. Некоторых домогается, трогает за интимные места. Он специально разбрасывает мусор, разливает воду. А когда ему делают замечание, нападает. Так было и с медсестрой, на которую он несколько дней назад наехал своей коляской. По ночам зеки напиваются и врываются к медсестрам в комнату. Если у них закрыто, выламывают двери — такое тоже уже было. Санитарки вынуждены говорить шепотом — чтобы зеки их не слышали…

Не так давно этот Александр устроил в пансионате пожар. Он очень хитрый и изворотливый. Воспользовался моментом, пока санитарка меняла памперс кому-то из пенсионеров, и бросил в соседнюю комнату зажигалку. Хорошо еще, что это было днем, и пожар вовремя потушили. Александр сразу заявил: «Я здесь ни при чем! Не докажете, что это был я!» С этим человеком невозможно разговаривать — в ответ слышишь только матерную брань. А полиции он рассказывает, что они должны защищать его права как инвалида. Но только кто защитит права пенсионеров, которых он бьет и у которых отбирает деньги? Кто защитит сотрудников пансионата? Кстати, за время, пока этот Александр здесь находится, он успел получить новый условный срок — опять-таки за кражу.

Летом 2018 года проблемы с бывшими заключенными на территории пансионата закончились убийством. Тогда один бывший осужденный зарезал другого. Погибшему было 44 года, он находился в пансионате больше года и вел асоциальный образ жизни. После этого случая местная пресса сообщала, что в гериатрическом пансионате весь этаж заселен подобным контингентом: людьми, имевшими проблемы с законом, которые игнорируют требования администрации и держат в страхе пенсионеров. Руководители пансионата еще тогда заявляли, что неоднократно обращались к областным властям с просьбой расселить бывших заключенных по другим учреждениям. Но эти обращения ни к чему не привели. Сейчас скандал разгорелся с новой силой.

Когда несколько дней назад в пансионат приехали журналисты, туда как раз в очередной раз приехала полиция — опять-таки из-за Александра, который вновь устроил дебош. Бывший заключенный, не стесняясь камер, покрыл сотрудников пансионата трехэтажным матом, после чего сказал журналистам: «В чем я не прав?! Тут одни твари! Нас обижают!» Как именно обижают, объяснять не стал. Зато немного рассказал о своем прошлом. Сообщил, что занимался мошенничеством, воровством, а потом сказал: «Ну и еще я двух человек убил. Но ничего страшного».

На фото сотрудник полиции и терроризирующий пенсионеров бывший заключенный Александр. Фото ТСН

Приехавший на вызов инспектор патрульной полиции Бердянска Юрий Никитенко признал, что найти управу на агрессивного обитателя пансионата они не могут: «Этот человек делает акцент на том, что он — инвалид. И действительно за свои действия он максимум что может получить — это штраф».

Последствия пожара в пансионате

Как оказалось, проблема с агрессивными заключенными уже вышла за пределы пансионата. Так, от Александра и его компании страдают и продавцы рынка, который находится неподалеку от учреждения.

- К сожалению, мы хорошо знаем этого человека, — рассказала журналистам одна из продавщиц. — Он не раз громил нам прилавки. Требовал дать ему продукты бесплатно «потому что он инвалид». Недавно с соседнего прилавка просто так забрал селедку и не рассчитался. А потом еще врезался на своей коляске в полицейский автомобиль… Тут все знают, что этот человек терроризирует дедушек, которые стоят на паперти. Он заявил, что они должны на него работать и отбирает деньги, которые им дают люди.

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Почему на бывшего заключенного никто не может найти управу и как можно решить эту ситуацию, «ФАКТЫ» спросили у директора Бердянского гериатрического пансионата Владимира Милакумова.

- Мы неоднократно проводили с этим человеком беседы, — сообщил «ФАКТАМ» Владимир Милакумов. — Из-за него к нам действительно постоянно приезжает полиция. Они фиксируют факты, составляют протоколы, но на этом все и заканчивается. И ситуация только усугубляется, потому что человек чувствует безнаказанность. Вызвать полицию — это единственное, что мы можем сделать. Других методов воздействия на этого человека у нас нет. Согласно правилам он может быть отчислен за систематическое нарушение порядка. Но в тех же правилах есть приписка, что он должен быть переведен в специнтернат или другое интернатное учреждение. А переводить его некуда — в нашей области таких заведений нет. Мы уже связывались с подобными заведениями в других регионах, но там не хотят его брать — у них хватает своих проблем.

-То есть ситуация безвыходная?

- Не совсем. Единственный выход — создание на территории Запорожской области спецзаведения, куда можно было бы переводить таких людей. Мы давно занимаемся этим вопросом, ведем переговоры с областными властями. Понятно, что это дело не одного дня. Но хотелось бы, чтобы процесс создания такого заведения все же ускорился. Потому что каждый день страдают обитатели нашего пансионата — в основном это пожилые люди, которые всю жизнь работали и заслужили достойную старость. Они не должны жить в страхе, постоянно чего-то боятся. Это касается и сотрудников нашего заведения, для которых условия работы из-за этого человека становятся невыносимыми. Мы очень надеемся, что спецзаведение в Запорожской области все же будет создано. Это единственный вариант решения этой проблемы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале в Бердянской исправительной колонии, где заключенные пожаловались на издевательства со стороны администрации. Правозащитники рассказали, что в этой колонии изнасиловали 23-летнего атошника. Однако сам парень показаний полиции не дает и писать заявление отказывается. Тем временем адвокат, представляющий интересы других заключенных, заявил, что ему известно имя человека, который надругался над атошником.

Фото в заголовке PRO.berdyansk.biz

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