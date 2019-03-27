Ранняя смерть Юлии Началовой была неизбежна: астролог назвала истинную причину

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Поклонники певицы Юлии Началовой до сих пор не могут прийти в себя после ее внезапной и трагической смерти. Многие из них задаются вопросом: как такое могло произойти с молодой женщиной, которой еще бы жить да жить?! Астропсихолог Валентина Виттрок, считает, что на судьбу Началовой повлияла Черная Луна. Что это за небесное тело и как оно воздействует на нашу жизнь, Валентина рассказала «ФАКТАМ» в эксклюзивном интервью.

— Черная Луна, или Лилит, — говорит Валентина Виттрок, — это планета, которой… нет. Она является апогеем лунной орбиты. Древние греки считали ее обратной — скрытой от глаз людей — стороной Луны и называли Гекатой. В представлении древних индусов Лилит является воплощением кармических долгов — грехов, которые человек совершил во время своих прежних инкарнаций. По силе воздействия на земную жизнь Черную Луну можно сравнить с так называемыми северным и южным лунными узлами: на физическом уровне они тоже не существуют, но их влияние приравнивается к мощному воздействию Сатурна — планеты ограничений. Многие астрологи вообще не принимают Лилит во внимание, а зря. Она оказывает серьезное влияние на характер человека и его жизнь. Недаром говорят: посеешь характер — пожнешь судьбу.

— Что означает присутствие Черной Луны в гороскопе?

— Она указывает на сферу, в которой человек ставит себя выше существующих в обществе правил. Нахождение Лилит в гороскопе говорит о том, что человек получает удовольствие от плохих поступков, то есть творит зло не по необходимости, а с радостью. Как быть в таком случае, каждый человек решает сам: он может пойти по пути покаяния и подняться на высший уровень, а может и остаться на низшем — и будет падать все ниже и ниже.

Черная Луна, находящаяся в гороскопе человека в знаке Овна, делает его грубым и нетерпимым. В знаке Тельца — скупым и скаредным. Те, у кого она расположилась в знаке Близнецов, часто плохо думает об окружающих и может стать жертвой чужой молвы и оговоров. Черная Луна в Раке приносит проблемы в отношениях с родными и близкими, во Льве — недоразумения с детьми, а в Деве — препятствия в карьере. Если Лилит находится в гороскопе в Весах, человек на протяжении всей жизни будет сталкиваться с изменами, а ее присутствие в Скорпионе — возможность денежных афер и сексуального насилия. Черная Луна в Стрельце часто находится у самозванцев и людей, которые присваивают себе чужие заслуги. Лилит в Козероге искушает властью, ради которой человек готов на всё. Находясь в Водолее, она делает его беспринципным и безответственным, а в Рыбах — и вовсе приводит к проблемам с психикой. Разумеется, в каждом конкретном случае есть масса нюансов, но в общей сложности все выглядит именно так.

— Черная Луна влияет только на тех людей, в чьем гороскопе находится?

— Она влияет абсолютно на всех. Дело в том, что, проходя по зодиакальному кругу, Черная Луна задерживается в каждом знаке на девять месяцев. Это время становится для представителей знака временем истины, когда они отвечают за то, что натворили в период, который исчисляется от предыдущего до нынешнего пребывания в нем Лилит. Влияние Черной Луны на представителей знака, по которому она идет, состоит в том, что каждый получает по заслугам. Все зависит от того, как вел себя человек в преддверии этих девяти месяцев: если он жил по правилам, соблюдал моральные принципы и никому не делал зла, у Черной Луны к нему «претензий» не будет. Ну, а если за ним водятся какие-то грехи, придется отвечать. Так, если человек нечист на руку, обманывал других в денежных делах или, наоборот, транжирил средства направо и налево, ему нужно приготовиться к тому, что в течение всех девяти месяцев с деньгами у него будет напряженка. В этом смысле Лилит собирает все «плюсы» и «минусы», которые складываются в общую картину кармы: чем больше последних, тем хуже для человека.

— Значит, Черная Луна «раздает всем по заслугам»?!

— Наказание — не главная и не единственная задача Черной Луны. Гораздо важнее для нее, чтобы мы осознали, где и в чем были неправы, сделали из всего произошедшего правильные выводы и впредь ничего подобного не повторяли. По сути дела, она проводит своеобразную «работу над ошибками»: если человек усвоил урок, Черная Луна не будет больше к нему возвращаться. А если нет, в свой следующий заход в знак она обязательно с него спросит. Сейчас Лилит находится в Водолее, в котором пробудет до 2 мая 2019 года, после чего на девять месяцев переместится в знак Рыб.

— Как же Черная Луна повлияла на судьбу Юлии Началовой?

— Двигаясь по знаку Водолея, Лилит «отстреливает» его представителей: они сталкиваются с проблемами в личной жизни и бизнесе, болеют и даже умирают. Разумеется, Черная Луна бьет далеко не по всем. То, что произошло с Юлией, случай не самый распространенный, но все-таки возможный. У нее, как говорится, так звезды встали: на момент смерти в гороскопе Началовой Черная Луна соединилась с опасным и воинственным Марсом — планетой воспалений. Водолей — знак, под которым родилась Юлия, — отвечает за руки и ноги. Стоит ли удивляться, что именно оттуда пошло заражение крови, затронувшее впоследствии весь организм? Думаю, что врачи, лечившие певицу, и журналисты, которые пишут о смерти Началовой, всей правды нам не говорят. Она умерла не от сердечной недостаточности, хотя, по словам близких, и наблюдалась у медиков по этому поводу. Солнце у Водолеев — а именно оно отвечает за работу сердца — слабое, поэтому они часто страдают от проблем с ним, да и иммунная система у представителей этого знак оставляет желать лучшего. Поэтому Черная Луна и Марс воспользовались попавшей в организм инфекцией и спровоцировали воспаление, а организм, не имевший сил сопротивляться, не справился с ней. Врачи боялись диабетической комы, поэтому погрузили Юлию в кому медицинскую. Хотя сама по себе она процесс заражения крови остановить не может, нужны были дополнительные меры. Но, даже если бы медики сделали невозможное, им вряд ли удалось бы спасти Началову — если судить по гороскопу певицы, ранняя смерть была написана ей на роду.

Как ранее писали «ФАКТЫ», коллеги Юлии Началовой высказываются о возможных причинах столь раннего ухода талантливой певицы. Многие считают, что душевные раны Юлии вызвали изменения в ее организме и спровоцировали болезни.

«ФАКТЫ» также сообщали, что виновника всех бед Юлии и проблем со здоровьем назвал и ее отец.



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