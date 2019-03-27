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В Днепре уничтожили уникальную мозаичную скульптуру (фото)
В Днепре без предварительного объявления уничтожили уникальную скульптуру Эрнеста Коткова «Днепровские волны». Этот художник известен как соавтор фресок на Киевском речном вокзале, в аэропорту «Борисполь», а также на станции метро «Лыбидская» в Киеве.
Прежний вид скульптуры
В Днепре абстрактная мозаичная скульптура появилась в 1985 году.
Общественные активисты города настаивают, что с уничтожением скульптуры у днепрян отобрали общественное пространство, созданное для культурного отдыха в окружении воды и космических произведений искусства.
Также отмечается, что данная композиция, как большинство скульптур Украины не находится на балансе в каком-либо муниципальном или коммунальном учреждении,
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