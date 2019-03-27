26.91 / 27.16 30.30 / 30.74
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Днепре уничтожили уникальную мозаичную скульптуру (фото)

14:13 27 марта 2019 57
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре без предварительного объявления уничтожили уникальную скульптуру Эрнеста Коткова «Днепровские волны». Этот художник известен как соавтор фресок на Киевском речном вокзале, в аэропорту «Борисполь», а также на станции метро «Лыбидская» в Киеве.

Прежний вид скульптуры

В Днепре абстрактная мозаичная скульптура появилась в 1985 году.

Общественные активисты города настаивают, что с уничтожением скульптуры у днепрян отобрали общественное пространство, созданное для культурного отдыха в окружении воды и космических произведений искусства.

Также отмечается, что данная композиция, как большинство скульптур Украины не находится на балансе в каком-либо муниципальном или коммунальном учреждении, т. е. фактически считаются ничьими.

Напомним, несколько дней тому назад вандалы разрисовали памятник Тарасу Шевченко в Луцке, а в Харькове вылили краску на памятник героям УПА.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  C
Давление: 747 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины