В Украине разоблачили крупную сеть интернет-агитаторов

Украина

В Запорожье сотрудники СБУ разоблачили очередного антиукраинского интернет-агитатора, действовавшего в интересах России. Кураторы из страны-агрессора использовали более пятидесяти групп в социальных сетях с аудиторией более полутора миллиона пользователей. Ранее в СБУ заявляли о мощных кибератаках из России перед выборами в Украине и во время самих выборов.

В Службе безопасности Украины сообщают, что в настоящее время продолжается проведение контрразведывательных мероприятий и решается вопрос о привлечении причастных к уголовной ответственности

В спецслужбе констатируют мощную активизацию спецслужб РФ в информационном пространстве нашего государства накануне выборов президента, пытающихся повлиять на избирательный процесс. Так, в течение января — марта 2019 оперативники разоблачили участников разветвленной и глубоко законспирированной агентурной сети интернет-агитаторов, в которую входили жители Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.

Только за первый квартал текущего года оперативные работники СБУ задокументировали семнадцать фактов вмешательства российских спецслужб в избирательные процессы путем распространения проплаченных фейковых материалов в социальных сетях. СБУ просит сограждан, получавших предложения по распространению неправдивой информации, прежде всего, антиукраинского содержания, сообщать на горячую линию по телефону: 800 501 482.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», СБУ разоблачила группу интернет-троллей, в которую входили четверо жителей Николаева и четверо одесситов.

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