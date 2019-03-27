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Происшествия

Пьяный депутат открыл стрельбу в кафе в Днепропетровской области

15:40 27 марта 2019 52
пистолет
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 26 марта, в Марганце Днепропетровской области местный депутат устроил стрельбу во время отдыха в одном из кафе. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Напомним, в Днепре агрессивный местный житель устроил стрельбу по детям, которые шумели во дворе.

Инцидент произошел около 17:00. Во время употребления спиртных напитков депутат начал стрелять, как в тире. На замечание персонала кафе он не реагировал, пока на место не прибыла полиция. Никто не пострадал.

Полицейские опросили хулигана и свидетелей происшествия. С места преступления изъят пистолет «Форт-12».

По данным местных СМИ, стрельбу устроил депутат Марганецкого горсовета, председатель Марганецкой организации партии «Батькивщина» Александр Бондаренко.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 22 марта ДТП закончилось стрельбой. При выезде с Парковой дороги на улицу Грушевского столкнулись три автомобиля. У водителя «Мазератти» нашелся при себе пистолет. Из этого оружия был обстрелян автомобиль «КИА». А в Николаеве 15 марта стрельба произошла из-за очереди в McDonald's.

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