- 15:53 Шаги к энергонезависимости, которые делает Порошенко, позволяют не повышать тарифы на газ, – эксперт
- 15:46 Соцопрос: Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Тимошенко
- 15:46 Узника Кремля Балуха обнаружили в карцере Тверского СИЗО
- 15:40 Пьяный депутат открыл стрельбу в кафе в Днепропетровской области
- 15:32 Журналист, выживший в авиакатастрофе «Шапекоэнсе», умер на футбольном поле
- 15:28 Киев снова засыпает снегом: эксклюзивные фото
- 15:25 Разведка предупредила о готовящейся в России кибератаке на ЦИК в день выборов президента Украины
- 15:25 Смертельное обрушение крыши в Киеве: появились детали и новые фото с места трагедии
- 15:19 Военный призыв-2019: стало известно, сколько украинцев заберут в армию
- 15:12 На бой Гвоздик – Нгумбу проданы все билеты
Пьяный депутат открыл стрельбу в кафе в Днепропетровской области
Во вторник, 26 марта, в Марганце Днепропетровской области местный депутат устроил стрельбу во время отдыха в одном из кафе. Об этом сообщили в областном главке полиции.
Напомним, в Днепре агрессивный местный житель устроил стрельбу по детям, которые шумели во дворе.
Инцидент произошел около 17:00. Во время употребления спиртных напитков депутат начал стрелять, как в тире. На замечание персонала кафе он не реагировал, пока на место не прибыла полиция. Никто не пострадал.
Полицейские опросили хулигана и свидетелей происшествия. С места преступления изъят пистолет «Форт-12».
По данным местных СМИ, стрельбу устроил депутат Марганецкого горсовета, председатель Марганецкой организации партии «Батькивщина» Александр Бондаренко.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 22 марта ДТП закончилось стрельбой. При выезде с Парковой дороги на улицу Грушевского столкнулись три автомобиля. У водителя «Мазератти» нашелся при себе пистолет. Из этого оружия был обстрелян автомобиль «КИА». А в Николаеве 15 марта стрельба произошла из-за очереди в McDonald's.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...