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Украина

Узника Кремля Балуха обнаружили в карцере Тверского СИЗО

15:46 27 марта 2019 20
Владимир Балух
Инф. «ФАКТОВ»

Узник Кремля Владимир Балух, который ранее находился в СИЗО города Армавир Краснодарского края, обнаружили карцере СИЗО-1 города Твери. Администрация следственного изолятора отказала ему в получении передачи.

Об этом сообщает российская журналистка Виктория Ивлева в социальных сетях. «Гражданский активист из Твери Артем Важенков ходил в СИЗО-1 города Твери, где по непроверенным слухам содержится Владимир Балух. Артем пытался передать для Балуха передачу, которую не приняли. Ему сообщили, что Балух Владимир Григорьевич находится в карцере и передача ему не полагается. Радоваться от того, что Балух нашелся, лично у меня в этой ситуации как-то не получается», — написала она на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымский адвокат Тарас Омельченко заявлял, что Владимир Балух до сих пор не распределен в колонию.

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