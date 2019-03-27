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Украина

Дело Гандзюк: подозреваемый подтвердил, что замглавы Херсонской ОГА хотел "проучить" активистку (видео)

16:46 27 марта 2019 69
Алексей Левин
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации просил подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина «как-то наказать» активистку и обещал деньги за это. Это следует из видео разговора Левина с другим человеком.

«Ко мне однажды, если честно так, между нами, обратился Рищук. Это владелец конного клуба. Это было в конном клубе, я там отдыхал. Он приехал и говорит: «Мне посоветовали к тебе обратиться. У меня есть к тебе деликатное дело. Есть такая Екатерина Гандзюк, надо ее как-то наказать — облить фекалиями или еще что-то. Я готов за это хорошо заплатить», — рассказывает Левин собеседнику на видео, передает «Слідство.Інфо».

По словам Левина, он на это ответил, что этой темой не занимается и спросил, какой интерес Рищука в этом.

«Он говорит: „Мне надо развиваться, она мне мешает, везде сует свой нос“», — пересказал Левин слова Рищука.

Вместе с тем во время этого разговора Левин также сказал, что не думает, что Рищук причастен к обливанию кислотой.

«На такое не каждый пойдет. Но то, что она ему мешала, то это сто процентов», — сказал Левин.

Как писали «ФАКТЫ», активистку Екатерину Гандзюк убили из-за противодействия незаконной вырубке лесов в Олешковском районе Херсонской области.

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