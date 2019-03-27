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"Я твою *опу в Сирии защищаю": в сеть попало показательное видео с "российским подполковником" в магазине
В социальные сети выложили видео, снятое в магазине города Салават (Башкортостан, Россия), на котором мужчина, представившийся «подполковником батальона Восток», в грубой форме рассказывает продавцам, как он их «защищает» в Сирии. Ранее сообщалось, что в конце февраля автомобиль с российскими военными попал в засаду в провинции Дейр-эз-Зор.
Видеозапись, сделанную камерами наблюдений, в сети выложил Альберт Сафиулин из Челябинска. Мужчина хамил не только продавцам, но и находящейся в магазине женщине, пугая людей тем, что «любит резать предплечья». Показав одному из продавцов большой нагрудный крест, «подполковник» заявил, что снял его с убитого им же генерала. Свой спич покупатель завершил тем, что предупредил людей о революции, которая произойдет в республике в 2024 году и что каждый магазин в определенный день «будет взрываться».
На записи присутствует ненормативная лексика.
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