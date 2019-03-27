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В Закарпатье рейсовый автобус чуть не упал в реку: водитель — в шоке, пассажиры — в больнице
В среду, 27 марта, из-за ухудшения погоды рейсовый автобус «Ясиня-Ужгород» не прибыл на автостанцию Рахов. В пути он попал в ДТП. Из-за плохой видимости и гололеда на дороге водитель не справился с управлением и съехал с главной дороги на берег реки.
Как сообщает местное издание «Закарпаття онлайн», ЧП произошло ночью около села Квасы. Автобус Mercedes-Benz Sprinter чудом не упал в реку.
Все пассажиры и водитель автобуса живы.
Травмированных пассажиров забрала карета скорой помощи, все остальные пассажиры прибыли на автостанцию Рахов следующим рейсом через несколько часов.
Водитель не пострадал, но долгое время находился в состоянии шока.
Как сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 26 марта, вблизи села Дорожное Винницкого района Винницкой области автомобиль Volkswagen Passat В4 врезался в отбойник. Правоохранители установили, что водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам. От полученных повреждений водитель и пассажирка погибли.
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