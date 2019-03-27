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Машину разорвало пополам: в страшном ДТП под Винницей погибли двое людей (фото)
Во вторник, 26 марта, вблизи села Дорожное Винницкого района Винницкой области автомобиль Volkswagen Passat В4 врезался в отбойник. В результате аварии двое погибших — 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка, сообщили в полиции области.
Сообщается, что авария произошла около 17:30. Правоохранители установили, что водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с отбойником, в результате чего автомобиль разорвало пополам. От полученных повреждений водитель и пассажирка погибли.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа и эксперты. Причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
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