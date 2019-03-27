Политика

"Перешел красную черту": Порошенко объяснил, почему будет судиться с Коломойским

Президент Украины Петр Порошенко будет судиться не с журналистами телеканала «1+1», а с бизнесменом Игорем Коломойским, которому принадлежит канал. Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам.

По его словам, некоторые украинские телеканалы перешли на «линию лжи» и переняли риторику РФ.

«Иск против канала, который принадлежит олигарху-беглецу, который высосал из Украины большое количество миллиардов денег украинцев и сейчас этими миллиардами, думает, что он из-за рубежа будет управлять страной», — сказал Порошенко, добавив, что у этого олигарха ничего не получится, потому что он «перешел красную линию».

«Я никогда не судился и не собираюсь судиться с журналистами, речь идет о владельцах канала и олигархах», — добавил Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил, что Порошенко намерен подать в суд на телеканал «1+1» за «систематическую ложь и за распространение гигантских масштабов дезинформации».

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