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У Порошенко заявили о подаче иска против известного телеканала за "систематическую ложь"
Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, намерен подать в суд на телеканал «1+1». Об этом заявил глава фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов.
«Петр Порошенко решил подать в суд на канал „1+1“ за систематическую ложь, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в президенты и президента», — говорится в заявлении на официальном сайте предвыборной кампании гаранта.
В своем заявлении Герасимов обвиняет владельца телеканала Игоря Коломойского в пренебрежении принципами свободной журналистики и свободы слова. По мнению Герасимова, Коломойский «руководствуется чувством мести к государству» из-за национализации Приватбанка.
«Именно это стало главной причиной информационной войны Игоря Коломойского против власти. Любой ценой, не гнушаясь самых грязных методов, он стремится не допустить победы на президентских выборах Петра Порошенко. И так же, не останавливаясь ни перед чем, поддерживает Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко», — пишет Герасимов.
Он отмечает, что редакционная политика топ-менеджмента канала «1+1» бросает тень на весь коллектив.
«Канал все больше поражает количеством лжи, предвзятой, заангажированной информации, и участием в предвыборной кампании на стороне тех кандидатов, которых поддерживает владелец канала», — отмечает Герасимов.
«Предвыборный штаб Петра Порошенко призывает всех граждан Украины относиться к новостям и другим информационным продуктам канала „1 + 1“ с большой опаской. С каждым днем в них становится все меньше журналистики — и все больше политических заказов от собственника», — добавил Герасимов.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотя Украина за последние пять лет не прошла точку невозврата, однако сделала много на этом пути и немного приблизилась к членству в Европейском союзе, а также к членству в НАТО. По его словам, Украина за последние пять лет сделала намного больше, чем за 23 года до этого.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что по мнению американского политолога Александра Мотыля, если украинцы не смогут оценить парадокс Порошенко, то получат пять лет хаоса.
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