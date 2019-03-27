Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Мика Ньютон, живущая в США, вышла замуж в декабре прошлого года, однако только сейчас поделилась в сети роскошными фото с торжества. Пышная свадьба с американским возлюбленным Крисом Сааведра состоялась в Mission Inn Hotel & Spa в Калифорнии. Красивый зал был щедро украшен живыми цветами.

Мика впервые опубликовала на своей странице в Instagram фото, показав масштаб праздника и его гостей.

Ньютон долго и тщательно готовилась к важному событию в жизни, продумывая каждую деталь. Особое внимание она уделила своему наряду. В роскошном белоснежном платье она смотрелась, как настоящая невеста.

Напомним, муж певицы является владельцем актерского агентства, в котором работает Мика. В США она реализовывает себя как фотомодель, берет уроки актерского мастерства и снимается в рекламе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участница группы «НеАнгелы» Вистория Смеюха выходит замуж. А знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграли свадьбу в США спустя десять лет отношений.

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