26.94 / 27.18 30.32 / 30.75
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы

20:11 27 марта 2019 134
Мика Ньютон
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Мика Ньютон, живущая в США, вышла замуж в декабре прошлого года, однако только сейчас поделилась в сети роскошными фото с торжества. Пышная свадьба с американским возлюбленным Крисом Сааведра состоялась в Mission Inn Hotel & Spa в Калифорнии. Красивый зал был щедро украшен живыми цветами.

Мика впервые опубликовала на своей странице в Instagram фото, показав масштаб праздника и его гостей.

Ньютон долго и тщательно готовилась к важному событию в жизни, продумывая каждую деталь. Особое внимание она уделила своему наряду. В роскошном белоснежном платье она смотрелась, как настоящая невеста.

Напомним, муж певицы является владельцем актерского агентства, в котором работает Мика. В США она реализовывает себя как фотомодель, берет уроки актерского мастерства и снимается в рекламе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что участница группы «НеАнгелы» Вистория Смеюха выходит замуж. А знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов сыграли свадьбу в США спустя десять лет отношений.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..

Киев
0

Ветер: 3 м/с  В
Давление: 749 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины