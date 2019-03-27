Украина

Никаких компромиссов по Крыму и Донбассу не будет, — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отвергает возможность уступок на переговорах о мире, настаивая на том, что Крым и Донбасс — это Украина. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам 27 марта. Напомним, ранее Порошенко назвал своего главного соперника на выборах.

При этом Порошенко подчеркнул, что допускает различные форматы переговоров с РФ о мире при условии сильной позиции нашего государства, а освобождение Крыма называет своим приоритетом.

«Мы не собираемся торговать Крымом, как некоторые. Мы не собираемся говорить, что Крым — это когда-нибудь потом. И в этом был мой месседж, что Крым будет одним из первых пунктов в повестке дня», — заявил глава государства.

По его словам, на Украину работает многонациональная платформа по деоккупации Крыму, созданная в т. ч. в формате Генеральной ассамблеи ООН. Именно благодаря этой солидарности международное сообщество усиливает «крымские» санкции в отношении РФ, а также санкции за вооруженную агрессию в Украине.

«Санкции по Крыму, санкции по Донбассу, санкции по Керченскому проливу, санкции, санкции… Это цена, которую Россия сейчас платит за агрессию против Украины», — подчеркнул Порошенко.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес предостерег Украину от надежд на быструю деоккупацию Крыма.



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