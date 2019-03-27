- 20:29 Никаких компромиссов по Крыму и Донбассу не будет, — Порошенко
- 20:19 Принц Уильям выступил в защиту Гарри и Меган в споре с королевой
- 20:11 Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы
- 19:58 В Виннице полиция применила слезоточивый газ против активистов "Нацдружин"
- 19:47 Женщина с двумя матками родила сына, а через месяц – двойняшек
- 19:32 Из Украины выдворили российскую пропагандистку
- 19:32 «Бавария» объявила о рекордном трансфере в истории немецкого футбола
- 19:23 Пока вся страна плакала — ты ржал: Бабченко про Зеленского
- 19:18 "Перешел красную черту": Порошенко объяснил, почему будет судиться с Коломойским
- 19:16 Сердечный приступ и угроза рака: вейпы так же опасны для здоровья, как и обычные сигареты
Никаких компромиссов по Крыму и Донбассу не будет, — Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко отвергает возможность уступок на переговорах о мире, настаивая на том, что Крым и Донбасс — это Украина. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам 27 марта. Напомним, ранее Порошенко назвал своего главного соперника на выборах.
При этом Порошенко подчеркнул, что допускает различные форматы переговоров с РФ о мире при условии сильной позиции нашего государства, а освобождение Крыма называет своим приоритетом.
«Мы не собираемся торговать Крымом, как некоторые. Мы не собираемся говорить, что Крым — это когда-нибудь потом. И в этом был мой месседж, что Крым будет одним из первых пунктов в повестке дня», — заявил глава государства.
По его словам, на Украину работает многонациональная платформа по деоккупации Крыму, созданная
«Санкции по Крыму, санкции по Донбассу, санкции по Керченскому проливу, санкции, санкции… Это цена, которую Россия сейчас платит за агрессию против Украины», — подчеркнул Порошенко.
Напомним, американский генерал Бен Ходжес предостерег Украину от надежд на быструю деоккупацию Крыма.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт