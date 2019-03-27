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Политика

Единственный храм ПЦУ в Крыму будет закрыт: оккупанты разорвали договор аренды

22:52 27 марта 2019 30
Храм ПЦУ
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупанты в Крыму хотят отобрать у Православной церкви Украины единственный храм на аннексированном полуострове. Об этом написал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря в Facebook.

«Управление Крымской епархии Поместной УПЦ получило письмо от оккупационного „Министерства земельных и имущественных отношений“ о досрочном расторжении договора аренды на здание, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ», — сообщил он.

Оккупанты указывают причиной такого решения — «отсутствие оплаты аренды» в размере 2 рубля (0,84 гривны).

«Требуют возместить ущерб и уплатить штраф „в бюджет республики“ в 2000 рублей, а также обращаются в „суд“ с иском о прекращении аренды», — написал Евстратий.

Архиепископ же утверждает, что определенная в документах арендная плата давно была внесена. Евстратий уверен, что одновременность атаки российских силовиков против крымских татар и очередная попытка уничтожить ПЦУ в Крыму — «события из одного ряда». Таким образом, по словам владыки, оккупанты проводят «зачистку» не лояльных.

Как писали «ФАКТЫ», в начале марта архиепископа Климента задержали под надуманным предлогом, а потом, продержав несколько часов в райотделе полиции, отпустили. Никаких протоколов не составлялось. Адвокат Николай Полозов уточнил, что против священника оккупанты сначала хотели сфабриковать дело о хищениях в церкви, затем попытались обвинить архиепископа в нецензурной брани на автовокзале. Сам Климент тогда заявил, что оккупанты продолжат давление на него и будут новые провокации.

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