Дом кума Путина забросали петардами и файерами, — СМИ (фото, видео)

Украина

Около сотни представителей националистических организаций устроили акцию протеста под участком, на котором живет кум Путина, пророссийский политик Виктор Медведчук. Они бросали на территорию файеры и петарды, а на заборе оставили нецензурные надписи, пишет Цензор.НЕТ.

Сообщается, что протестующие собрались у здания дома политика и обвинили его в связях с Россией.

«Мы оставили послание Медведчуку. Мы еще раз напоминаем действующей власти, что агенты Москвы должны сидеть в тюрьмах», — написали представители «Нацкорпуса» в своем Telegram.

Кроме того, участники протеста оставили на заборе, ограждающем участок Медведчука, нецензурные надписи.

Ранее днем в среду, 27 марта «Нацкорпус» провел акцию у центрального офиса СБУ в Киеве. Активисты организации требовали привлечь Медведчука к ответственности после «переговоров», которые тот вместе с кандидатом в президенты Бойко провел в Москве с руководством страны-агрессора.

Как известно, 22 марта кандидат в президенты Украины, один из основателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук провели встречу в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером и обсудили вопросы транспортировки газа. В среду, 27 марта, в ходе заседания Кабмина Аваков поднял вопрос о полете Бойко в РФ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ГПУ анонсировали уголовное производство в отношении визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям после того, как СБУ «в пределах компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку» их незаконному пересечению границы.

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