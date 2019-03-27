Украина

Скандал с визитом Бойко и Медведчука в Москву: пограничники озвучили свою позицию

Государственная погранслужба Украины не выдает разрешения на вылет воздушных транспортных судов. Так в ГПСУ отреагировали на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о незаконности вылета в Москву оппозиционных политиков Юрия Бойка и Виктора Медведчука.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. «Инспекторы Государственной пограничной службы принимают решение о предоставлении разрешения гражданам на пересечение границы после проверки документов, которые дают на это право. Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов, он может пересечь границу. Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос — не в компетенции Госпогранслужбы», — заявил спикер ведомства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ, отреагировав на визит оппозиционных политиков в Москву и их встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым, пообещали «в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставить правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям».

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