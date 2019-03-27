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Украина

За визит в Москву: Луценко анонсировал уголовное производство в отношении Бойко и Медведчука

13:37 27 марта 2019 141
Дмитрий Медведев, Юрий Бойко и Виктор Медведчук
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как в СБУ пообещали «в пределах компетенции в сжатые сроки предоставить правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям», в ГПУ анонсировали уголовное производство в отношении политиков за незаконное пересечение границы.

По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, уголовное производство может быть зарегистрировано уже в среду, 27 марта. Как сообщила в Twitter его пресс-секретарь Лариса Сарган, об этом Луценко заявил во время заседания Кабинета министров.

«Сегодня будет зарегистрировано уголовное производства о незаконном пересечении границы В. Медведчуком и Ю. Бойко. Но вопрос не только к Аэрослужбе, но и к Госпогранслужбе Украины, которая выпустила этих лиц (из страны. — Ред.) вопреки установленному порядку. Законная реакция не замедлит», — пишет Лариса Сарган.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине резко отреагировали на встречу в Москве политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

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