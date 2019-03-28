27.05 / 27.20 30.60 / 30.80
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Взрывы и пожар в Кропивницком: появились свежие фото и видео с места ЧП

7:50 28 марта 2019 814
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Кропивницком на улице Киевской 27 марта на открытой автостоянке ООО «Татиус» в автоцистернах для сжиженного газа возник пожар с последующими взрывами. В результате взрыва были травмированы три человека, которые были госпитализированы в больницу.

Огнем уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, а также кровля здания, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается также, что среди пострадавших, двое спасателей и один водитель газовоза. Полиция оцепила место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком взорвалась автозаправочная станция, взрыв спровоцировал масштабный пожар на площади около 200 квадратных метров.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Киев
0

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 754 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины