Происшествия

Взрывы и пожар в Кропивницком: появились свежие фото и видео с места ЧП

В Кропивницком на улице Киевской 27 марта на открытой автостоянке ООО «Татиус» в автоцистернах для сжиженного газа возник пожар с последующими взрывами. В результате взрыва были травмированы три человека, которые были госпитализированы в больницу.

Огнем уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, шесть грузовых и восемь легковых автомобилей. Повреждены восемь легковых и два грузовых автомобиля, а также кровля здания, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается также, что среди пострадавших, двое спасателей и один водитель газовоза. Полиция оцепила место происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком взорвалась автозаправочная станция, взрыв спровоцировал масштабный пожар на площади около 200 квадратных метров.

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