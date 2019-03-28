YouTube удалил видео Юрия Дудя и Леонида Парфенова: названа причина

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Популярный видеохостинг YouTube заблокировал последние видео авторских передач российских журналистов Юрия Дудя и Леонида Парфенова.

Так, на канале «вДудь» и в поисковой выдаче более недоступно интервью с бывшим участником Comedy Club Таиром Мамедовым, вышедшее 20 марта. Сервис сообщает, что видео было удалено за нарушение условий использования YouTube.

Такая же ситуация произошла с возрожденной передачей «Намедни» Леонида Парфенова. Выпуск программы, посвященный 1946 году, также недоступен.

Точные причины удаления неизвестны. Но, возможно, удаление программ связано с новыми правилами сервиса, обязывающими пользователей отдельно предупреждать в настройках ролика о наличии в нем рекламы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в популярном сервисе видеохостинга YouTube изменили правила наказания пользователей. Так, теперь пользователей не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушения правил его использования.

Так, теперь пользователь, чей контент нарушит правила хостинга, получит предупреждение, а контент с нарушениями будет удален.

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