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YouTube будет наказывать нарушителей правил по-новому: что изменится
В популярном сервисе видеохостинга YouTube изменили правила наказания пользователей. Так, теперь пользователей не будут сразу лишать доступа к функциям сервиса за нарушения правил его использования. Об этом сообщили в компании.
Ранее после первого нарушения пользователь получал предупреждение от сервиса и на 90 дней лишался возможности проводить прямые трансляции. После второго следовал двухнедельный запрет на добавление новых видеороликов. После третьего — аккаунт нарушителя блокировали на три месяца.
Согласно новым правилам, теперь пользователь, чей контент нарушит правила хостинга, получит предупреждение. Контент с нарушениями будет удален, однако других штрафных санкций не последует.
При последующих нарушениях последуют санкции: сначала недельный запрет на проведение трансляций и добавление новых материалов, затем, за повторное нарушение в течение 90 дней, последует двухнедельный запрет на загрузку контента. Третий предусматривает блокировку аккаунта на 3 месяца. Новые принципы наказания вступают в действие 25 февраля.
Как писали «ФАКТЫ», также в YouTube могут отказаться от кнопки «не нравится» под видео. К такому шагу подталкивает тот факт, что большое количество людей специально ставят дизлайки, чтобы понизить рейтинг ролика.
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