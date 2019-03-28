Леся Никитюк удивила смелым образом в модных велосипедках (фото)

Шоу-бизнес

Известная путешественница и телеведущая Леся Никитюк, показавшая ранее, какой дерзкой была в юности, удивила поклонников смелым образом. Звезда опубликовала в Instagram новые фото, показав закулисье съемок проекта «Кто против блондинок?» (Новый канал). На снимках Леся позирует в удлиненном пиджаке со шнуровкой от дизайнера Андре Тана и модных велосипедках в сеточку.

В историях Леся игриво расстегнула пиджак, сверкнув черным бельем и показав свои стройные ножки.

Такой лук Никитюк предложил стилист Юрий Жуйков. Смелый образ Леси не всем поклонникам пришелся по душе.

«Леся, ты стала не естественной! В тебе пропала твоя изюминка. Теперь ты стала просто крашеной телевизионной куклой! Зазвездилась», — написала одна из подписчиц. Также Лесю раскритиковала за ее уровень английского.

«А мой английский — разве это не изюминка?», — парировала Никитюк.

Напомним, ранее телеведущая показала свою стройную фигуру в купальнике во время отдыха в Египте.

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