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Леся Никитюк удивила смелым образом в модных велосипедках (фото)
Известная путешественница и телеведущая Леся Никитюк, показавшая ранее, какой дерзкой была в юности, удивила поклонников смелым образом. Звезда опубликовала в Instagram новые фото, показав закулисье съемок проекта «Кто против блондинок?» (Новый канал). На снимках Леся позирует в удлиненном пиджаке со шнуровкой от дизайнера Андре Тана и модных велосипедках в сеточку.
В историях Леся игриво расстегнула пиджак, сверкнув черным бельем и показав свои стройные ножки.
Такой лук Никитюк предложил стилист Юрий Жуйков. Смелый образ Леси не всем поклонникам пришелся по душе.
«Леся, ты стала не естественной! В тебе пропала твоя изюминка. Теперь ты стала просто крашеной телевизионной куклой! Зазвездилась», — написала одна из подписчиц. Также Лесю раскритиковала за ее уровень английского.
«А мой английский — разве это не изюминка?», — парировала Никитюк.
Напомним, ранее телеведущая показала свою стройную фигуру в купальнике во время отдыха в Египте.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?