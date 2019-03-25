- 18:02 СБУ поймала в Одессе боевика "Исламского государства"
- 17:49 Украинская «молодежка» одержала еще одну победу на Antalya Cup
- 17:47 В Германии начался необычный космический эксперимент
- 17:45 За чей счет в жилых домах устанавливают новые теплосчетчики вместо украденных?
- 17:45 Объявившего голодовку Гриба переводят в отдельную камеру
- 17:36 Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано важное заявление
- 17:25 Леся Никитюк показала, какой дерзкой была в юности
- 17:23 За неделю до выборов: лидерами рейтинга являются Зеленский, Тимошенко, Порошенко
- 17:20 В Украину не пустили двух известных актеров из России: названы фамилии
- 17:08 Дело на 26 миллионов: НАБУ закрыло расследование в отношении Портнова
Леся Никитюк показала, какой дерзкой была в юности (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, угодившая недавно под капельницу, удивила ярким образом из юности. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, она опубликовала фото, на котором ей всего 17 лет. Тогда Леся носила прическу каре и, как настоящая блондинка, любила яркую розовую помаду.
«Привет всем! Я Леся… мне 17», — подписала снимок Никитюк.
Напомним, Леся начала свою карьеру с первых курсов учебы в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, где она была одной из участниц местной команды КВН («Торнало Люкс»). Никитюк впервые заявила о себе на телевидении в «Бигуди шоу», где выступала с подругой Олей Панасенко. С ней же она Никитюк заработала 50 тысяч гривен в проекте «Рассмеши комика» в 2012.
Такжев 2012 году Леся была утверждена на роль ведущей в программе о путешествиях «Орла и Решка».
Сейчас Леся ведет шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Настя Каменских сразила шикарным образом на красной дорожке музыкальной премии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!