Шоу-бизнес

Леся Никитюк показала, какой дерзкой была в юности (фото)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, угодившая недавно под капельницу, удивила ярким образом из юности. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фото, она опубликовала фото, на котором ей всего 17 лет. Тогда Леся носила прическу каре и, как настоящая блондинка, любила яркую розовую помаду.

«Привет всем! Я Леся… мне 17», — подписала снимок Никитюк.

Напомним, Леся начала свою карьеру с первых курсов учебы в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии, где она была одной из участниц местной команды КВН («Торнало Люкс»). Никитюк впервые заявила о себе на телевидении в «Бигуди шоу», где выступала с подругой Олей Панасенко. С ней же она Никитюк заработала 50 тысяч гривен в проекте «Рассмеши комика» в 2012.

Такжев 2012 году Леся была утверждена на роль ведущей в программе о путешествиях «Орла и Решка».

Сейчас Леся ведет шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале.

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