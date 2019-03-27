- 7:26 Зверское избиение школьника до реанимации: выяснились новые детали
- 6:52 Настя Каменских поразила соблазнительным образом: горячее фото
- 6:09 Угрожал убить восемь тысяч украинцев: стало известно о зловещем ультиматуме Путина
- 5:48 Стало известно, почему у ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет другая фамилия
- 4:45 Подвели плотские желания: мужчина переел виагры и умер прямо на своей замужней любовнице
- 4:25 «Были смяты шквальным огнем»: в РФ сообщили подробности гибели военных Путина в Сирии
- 3:51 Женщинам обязательно нужен "жирок" на теле, — диетолог
- 2:25 Пострадали 1,5 млн украинцев: злоумышленник нагло майнил криптовалюту за счет своих сограждан
- 1:52 Умер сыгравший роль графа Калиостро в «Формуле любви» актер Нодар Мгалоблишвили
- 1:20 Отсидевший за убийство жены россиянин убил вторую супругу
Настя Каменских поразила соблазнительным образом: горячее фото
Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами новым фото, которое они посчитали довольно необычным. Пост со снимком Настя традиционно разместила в Instagram.
На нем певица изображена в легком платье свободного стиля, пристально смотрящей в объектив. Во взгляде Каменских некоторые пользователи заметили необъяснимую грусть и печаль.
«Неужели действительно рассталась с Потапом?» — сожалеют они.
Так фанаты прокомментировали тот факт, что, по слухам, Потап бросил беременную Настю Каменских и вернулся к своей экс-супруге Ирине Горовой. В подтверждение этого приводилось странной поведение Потапа на вручении музыкальной премии YUNA 2019: проводив Настю до сцены, он весь вечер провел с Ириной Горовой.
В то же время другие пользователи отметили тот факт, что, несмотря на грусть, Настя похорошела и потеряла в весе.
«Красотка», «Очень похудела. молодец», «Хорошаааа», «Это очень классно», «Сногсшибательная», «вот это конфетка», «Бессовестно красива», — пишут фолловеры.
Интересно, что пост, очевидно, читали и фанаты певицы за границей — среди отзывов есть комментарии на иностранных языках: «Saludos des de hile», «Unbesito», «Empresára nastya Kamesnki».
Не обошлось, конечно, и без толики критики.
«Шляпа», «Стала похожа на „ВСЕХ“. А ведь ты … Будь собой», — пишут пространно такие комментаторы.
В целом новый облик вызвал одобрение публики — за несколько часов после публикации новое фото собрало около двух тысяч лайков и массу одобрительных комментариев.
Напомним, что во время церемонии вручения премии YUNA-2019 Каменских появилась на красной дорожке в роскошном образе — коротком серебристом платье с глубоким декольте и оголенной спиной, а дополнила образ пушистой легкой шубкой бледно-розового цвета. Она получила награду за лучший эстрадный хит с песней «Тримай», поблагодарив при этом организаторов премии и свою творческую команду.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских порадовала поклонников новыми волнующими фото. В Instagram она предстала в новом образе, подчеркивающем стройную фигуру девушки. Поклонники, в особенности их мужская часть, не остались равнодушными.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...