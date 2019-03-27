Настя Каменских поразила соблазнительным образом: горячее фото

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась с фанатами новым фото, которое они посчитали довольно необычным. Пост со снимком Настя традиционно разместила в Instagram.

На нем певица изображена в легком платье свободного стиля, пристально смотрящей в объектив. Во взгляде Каменских некоторые пользователи заметили необъяснимую грусть и печаль.

«Неужели действительно рассталась с Потапом?» — сожалеют они.

Так фанаты прокомментировали тот факт, что, по слухам, Потап бросил беременную Настю Каменских и вернулся к своей экс-супруге Ирине Горовой. В подтверждение этого приводилось странной поведение Потапа на вручении музыкальной премии YUNA 2019: проводив Настю до сцены, он весь вечер провел с Ириной Горовой.

В то же время другие пользователи отметили тот факт, что, несмотря на грусть, Настя похорошела и потеряла в весе.

«Красотка», «Очень похудела. молодец», «Хорошаааа», «Это очень классно», «Сногсшибательная», «вот это конфетка», «Бессовестно красива», — пишут фолловеры.

Интересно, что пост, очевидно, читали и фанаты певицы за границей — среди отзывов есть комментарии на иностранных языках: «Saludos des de hile», «Unbesito», «Empresára nastya Kamesnki».

Не обошлось, конечно, и без толики критики.

«Шляпа», «Стала похожа на „ВСЕХ“. А ведь ты … Будь собой», — пишут пространно такие комментаторы.

В целом новый облик вызвал одобрение публики — за несколько часов после публикации новое фото собрало около двух тысяч лайков и массу одобрительных комментариев.

Напомним, что во время церемонии вручения премии YUNA-2019 Каменских появилась на красной дорожке в роскошном образе — коротком серебристом платье с глубоким декольте и оголенной спиной, а дополнила образ пушистой легкой шубкой бледно-розового цвета. Она получила награду за лучший эстрадный хит с песней «Тримай», поблагодарив при этом организаторов премии и свою творческую команду.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Настя Каменских порадовала поклонников новыми волнующими фото. В Instagram она предстала в новом образе, подчеркивающем стройную фигуру девушки. Поклонники, в особенности их мужская часть, не остались равнодушными.

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