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Взрывается от любви: Сергей Бабкин выпустил чувственный клип (видео)
Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, в семье которого скоро появится еще один малыш, порадовал поклонников новым клипом. Артист представил видео на песню «Моє кохання» из украиноязычной пластинки «Музасфера».
Режиссером клипа выступил Дмитрий Гук, подчеркнувший в видео эмоциональность и символизм Бабкина. Главный символ этой работы — красный голубь.
«Он — это мир, а мир — это любовь. Любовь, которая прилетела рассказать одну из историй. Любовь, которая прилетела отдать частичку себя другому человеку на том конце трубки, любовь (ее олицетворяет Бабкин), которая взрывается в конце, превращаясь в стаю красных голубей, и разлетается по миру», — говорится в официальном описании клипа.
Как рассказал сам Сергей Бабкин, он хотел сконцентрироваться на эмоциях и смысле композиции.
Напомним, Сергей Бабкин с женой Снежаной на днях отметили десятую годовщину свадьбы. Вскоре пара снова станет родителями.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Алина Гросу полностью разделась в клипе «Дико любила Вову».
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