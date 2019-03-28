Взрывается от любви: Сергей Бабкин выпустил чувственный клип (видео)

Шоу-бизнес

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин, в семье которого скоро появится еще один малыш, порадовал поклонников новым клипом. Артист представил видео на песню «Моє кохання» из украиноязычной пластинки «Музасфера».

Режиссером клипа выступил Дмитрий Гук, подчеркнувший в видео эмоциональность и символизм Бабкина. Главный символ этой работы — красный голубь.

«Он — это мир, а мир — это любовь. Любовь, которая прилетела рассказать одну из историй. Любовь, которая прилетела отдать частичку себя другому человеку на том конце трубки, любовь (ее олицетворяет Бабкин), которая взрывается в конце, превращаясь в стаю красных голубей, и разлетается по миру», — говорится в официальном описании клипа.

Как рассказал сам Сергей Бабкин, он хотел сконцентрироваться на эмоциях и смысле композиции.

Напомним, Сергей Бабкин с женой Снежаной на днях отметили десятую годовщину свадьбы. Вскоре пара снова станет родителями.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Алина Гросу полностью разделась в клипе «Дико любила Вову».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter