Примеряют удавки: Невзоров указал на важный момент в отношениях России и Запада

Мир

Страны Запада примеряют разные способы «удушения России», чтобы узнать какой из них лучше. Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил известный российский журналист Александр Невзоров.

«Сейчас Запад имеет возможность примерять разные удавки на шею России, разных цветов, разных фасонов: с бантиками, без бантиков, со стразиками. Причем это Запада делает с понимающей улыбкой опытного кутюрье. И он еще обсуждает глубину и цвет странгуляционных борозд, которые образовываются на шее. Он может устроить консилиум, чтобы обсудить, как лучше душить: так или со стороны затылка? У него, вообще, есть время, настроение и серьезное желание удушить. И причем это желание уже неизменно в течение многих лет, по крайней мере, с момента „Крымнаш“ оно закрепилось», — говорит он.

По словам журналиста, страны Запада хотят найти наиболее комфортный для себя способ давления на Россию.

«И мы знаем, что, как правило, то, что они хотят сделать, они доводят до конца. Но он ищет наиболее комфортный для себя способ удушения России. Потому что ситуация, при которой все обваливается все пылает в одночасье и моментально, слишком опасна с точки зрения Запада, для соседей. Они бы могли, уверяю вас, устроить любую смуту и на Майдане и сделают всё что угодно, но они выбирают эти модели, которые позволят просто это всё сделать тихо и наиболее безопасным и комфортным для них образом», — сказал Невзоров.

По его словам, Россия в этой ситуации может заниматься лишь членовредительством.

«А Россия… Ну, что, Россия может заниматься только в очередной раз членовредительством. Ей тоже хочется ввести санкции. Единственное, против кого она может ввести санкции, это против самой себя, но лишать себя еще чего, у нее нет уже никакой возможности, поэтому развитие этой всей части будет непонятным», — сказал Невзоров.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Невзоров заявил, что аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей.

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