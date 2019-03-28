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Украина

Бабченко пострадал из-за жесткого поста про Зеленского

10:53 28 марта 2019 726
Аркадий Бабченко
Инф. «ФАКТОВ»

Администрация социальной сети Facebook заблокировала уже второй аккаунт известного журналиста Аркадия Бабченко. В этот раз — за пост, в котором журналист резко высказался в адрес кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«Этот пост про Владимира Зеленского провисел на Facebook несколько часов. За это время им поделились две тысячи человек. После чего он был удален, а мой запасной аккаунт — забанен. Основной аккаунт был забанен за пост про Юлию Тимошенко. Ну, что ж. Предлагаю опять эффект Барбары Стрейзанд. Они банят — мы распространяем. Посмотрим, кто победит. Расшаривайте, копируйте, делитесь, распространяйте», — сообщил журналист в другой социальной сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», популярный украинский певец Святослав Вакарчук обратился к украинцам с призывом проголосовать на выборах президента сознательно, а не по приколу. К нему присоединились известный писатель Сергей Жадан и солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

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