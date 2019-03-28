Общество

За что погибли 13 тысяч человек? В сети волна возмущения из-за трансляции росТВ в Украине

В сети возмутились тем, что компания VIASAT (бизнес спутникового и интернет-телевидения продали Группе 1+1 Медиа) транслирует запрещенные в Украине российские каналы. На это обратил внимание журналист Георгий (Гоша) Тихий. Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 7 февраля 2019 года на 6 месяцев прекратил вещание в Украине телеканала «Наше любимое кино».

«VIASAT Коломойского вернул к трансляции запрещенные российские телеканалы. ТНТ, Шансон ТВ, РТР Планета и другие. Несмотря на все запреты Нацсовета и МВД, которые никто не отменял. Несмотря на то, что уже более 13 тысяч человек погибли, в том числе, из-за российского телевидения и токсичной российской пропаганде, которую оно распространяет. Коломойский взял курс на примирение с Россией? Просто во время ее войны против Украины, ежедневных обстрелов, раненых и погибших на Востоке?» — написал журналист в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2014 году Киевский апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы представителей российских каналов на решения Окружного административного суда г. Киева от 25 марта и от 15 апреля, которыми в рамках обеспечения иска Нацсовета по вопросам телерадиовещания запрещаются к показу на территории Украины программы «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир».

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