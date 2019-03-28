Общество

Скандал вокруг трансляции росТВ в Украине: в VIASAT прояснили ситуацию

Скандал вокруг якобы наличия ряда российских телеканалов в пакетных предложениях компании Viasat получил продолжение.

В Viasat отметили, что информация журналиста Гоши Тихого в Facebook не соответствует действительности и является откровенной клеветой.

«Такие действия можем расценивать как намеренный подрыв репутации Viasat и введение читателей в заблуждение, не разобравшись в технической стороне вопроса», — говорится в сообщении провайдера.

«В тарифных пакетах, которые предлагает платформа Viasat, есть лучшие украинские и международные телеканалы, однако в их перечне нет российских телеканалов. Viasat поддерживает и выполняет постановление Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о запрете трансляции в Украине российских телеканалов, понимая, что этот шаг необходим для информационной защиты граждан страны», — отметили в компании.

Однако, уточнили, что на сегодня все еще существуют способы обхода законодательства и нелегального подключения запрещенных российских телеканалов, независимо от тарифных предложений провайдеров.

В Viasat объяснили технические моменты, как потребители могли обойти запрет.

«В частности, сеттобоксы (тюнеры и ресиверы), которые используют потребители для просмотра телеканалов, могут транслировать контент в двух диапазонах. Первый — операторский диапазон, в котором перечень телеканалов формирует провайдер на основе договоренности с правообладателями и в соответствии с лицензионными требованиями Нацсовета. Этот диапазон включает каналы с 1-го в списке и заканчивается 599-м каналом (для ресиверов с возможностью трансляции в SD-формате), или 999-м (для ресиверов с возможностью трансляции в HD-формате). Спутниковая платформа Viasat ни в одном из пакетов, в том числе, операторских, не предоставляет доступа к запрещенным российским телеканалам», — сообщили в компании.

Второй диапазон трансляции предназначен исключительно для конечных пользователей. Перечень телеканалов в нем формирует зритель самостоятельно независимо от провайдера с помощью сканирования диапазона и сохранения канала в памяти тюнера. Поскольку пока сигнал российских телеканалов не закодирован и достигает территории Украины, потребительские тюнеры старого образца имеют возможность принимать его.

По мнению провайдера, именно этот диапазон трансляции и вызвал резонанс в соцсетях.

Избежать пиратского приема запрещенных в Украине телеканалов можно с помощью кодирования спутникового сигнала.

«Обеспечить это технически будет возможно благодаря новым бескарточным сеттопбоксам для приема закодированного сигнала спутника, которые будут иметь встроенную функцию удаленной блокировки запрещенного контента», — уточнили в компании.

Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию запретил ретрансляцию в украинских кабельных сетях 15 российских телеканалов. Также по решению Нацсовета приостановлено на территории страны вещание телеканала RTVI. Причиной стало то, что телеканал нарушает украинское законодательство в части «распространения пропаганды государства-агрессора».

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