- 13:13 В Херсоне разгорается скандал из-за угроз школьникам со стороны учителей
- 13:10 Когда уйдут снегопады и где ожидать засухи: синоптики озвучили прогноз погоды на неделю
- 13:06 Массовые задержания в Крыму: Украина обратилась с требованием к ПАСЕ
- 13:02 Исхудавшая Анна Курникова станцевала на столе в бикини
- 13:02 Умереть за право быть рабом: Невзоров рассказал об истинном лице патриотизма в России
- 12:36 Выпивавший по шесть банок энергетиков в день мужчина едва не лишился языка
- 12:36 Смертельная перестрелка в Княжичах: обвинительный акт отправили на утверждение
- 12:35 Взрывы и пожар в Кропивницком: появились жуткие фото последствий и данные о пострадавших
- 12:24 Гвоздик — Нгумбу: онлайн-трансляция чемпионского боя за пояс WBC
- 12:21 Новый президент Казахстана сразу поедет на переговоры к Путину
Умереть за право быть рабом: Невзоров рассказал об истинном лице патриотизма в России
Русский патриотизм призывает умирать не за свои права, а за свое бесправие. А российское Министерство культуры давно превращено в примитивный пропагандистский орган. Ранее сообщалось, что аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей.
Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил публицист Александр Невзоров. По его словам, в России патриотическая пропаганда существует для того, чтобы человек «взял под козырек и пошел бы умирать» за государство. «Если есть люди, которые настолько глупы, что они не понимают смысл и цель этого государственного патриотизма, то это проблема этих людей. Их место, действительно, где-нибудь на дне воронки в расчлененном состоянии. Почему никто до сих пор не дал себе труда хотя бы задуматься, почему государство так фанатично, упорно и азартно тратит деньги на все эти бесконечные, повторяющиеся как дурной сон, «танки», «зори», — отметил он и добавил, что государство хочет, чтобы люди умирали за него.
Наряду с этим, рассматривая русский патриотизм как таковой, публицист заявил, что тот призывает защищать «не свое благополучие, а чуждое и умирать не за свои права, а за свое бесправие». «Все, что происходило на протяжении всего этого времени в истории России, мы видим, что это, действительно, рабы, которые все время дрались за право быть рабами», — добавил он.
Отметив, что существуют режимы, смерть за которые уже сама по себе является преступлением, Александр Невзоров подчеркнул, что сейчас реальность настолько искажена, что это преступление считается «высшим подвигом». «Это вот тот самый российский патриотизм, который призывает умереть за свое бесправие и за свои кандалы», — резюмировал публицист.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Невзоров заявлял, что страны Запада хотят найти наиболее комфортный для себя способ давления на Россию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...