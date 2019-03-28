Умереть за право быть рабом: Невзоров рассказал об истинном лице патриотизма в России

Мир

Русский патриотизм призывает умирать не за свои права, а за свое бесправие. А российское Министерство культуры давно превращено в примитивный пропагандистский орган. Ранее сообщалось, что аннексия Крыма стала для России точкой отсчета начала всех проблем и неприятностей.

Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил публицист Александр Невзоров. По его словам, в России патриотическая пропаганда существует для того, чтобы человек «взял под козырек и пошел бы умирать» за государство. «Если есть люди, которые настолько глупы, что они не понимают смысл и цель этого государственного патриотизма, то это проблема этих людей. Их место, действительно, где-нибудь на дне воронки в расчлененном состоянии. Почему никто до сих пор не дал себе труда хотя бы задуматься, почему государство так фанатично, упорно и азартно тратит деньги на все эти бесконечные, повторяющиеся как дурной сон, «танки», «зори», — отметил он и добавил, что государство хочет, чтобы люди умирали за него.

Наряду с этим, рассматривая русский патриотизм как таковой, публицист заявил, что тот призывает защищать «не свое благополучие, а чуждое и умирать не за свои права, а за свое бесправие». «Все, что происходило на протяжении всего этого времени в истории России, мы видим, что это, действительно, рабы, которые все время дрались за право быть рабами», — добавил он.

Отметив, что существуют режимы, смерть за которые уже сама по себе является преступлением, Александр Невзоров подчеркнул, что сейчас реальность настолько искажена, что это преступление считается «высшим подвигом». «Это вот тот самый российский патриотизм, который призывает умереть за свое бесправие и за свои кандалы», — резюмировал публицист.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александр Невзоров заявлял, что страны Запада хотят найти наиболее комфортный для себя способ давления на Россию.

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