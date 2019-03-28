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- 13:22 "Азов" мастерски уничтожил блиндаж боевиков: в сети показали видео меткого выстрела
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"Азов" мастерски уничтожил блиндаж боевиков: в сети показали видео меткого выстрела
В Донецкой области бойцы батальона «Азов», в начале марта сбившие беспилотник противника на Светлодарском направлении, метким выстрелом ответили на провокационные обстрелы боевиков.
Видео ликвидации блиндажа с боевиками в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «В ответ на провокационные обстрелы у воинов ОС только одна задача — уничтожить врагов! Воины Объединенных сил батальона „Азов“ из состава 30 омбр искусно и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3 мсб 3 мсбр российско-оккупационных войск. По данным разведки, потери противника составили 4 боевика», — пишет Анатолий Штефан.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили радиоперехват переговоров боевиков, один из которых жалуется, что российские военные, которые приезжают на Донбасс, воюют металлоломом, в то время как на вооружении ВСУ — модернизированная техника, которая не дает «высунуть голову из окопа».
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