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Украина

"Азов" мастерски уничтожил блиндаж боевиков: в сети показали видео меткого выстрела

13:22 28 марта 2019 341
Ликвидация блиндажа боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

В Донецкой области бойцы батальона «Азов», в начале марта сбившие беспилотник противника на Светлодарском направлении, метким выстрелом ответили на провокационные обстрелы боевиков.

Видео ликвидации блиндажа с боевиками в сеть выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»). «В ответ на провокационные обстрелы у воинов ОС только одна задача — уничтожить врагов! Воины Объединенных сил батальона „Азов“ из состава 30 омбр искусно и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3 мсб 3 мсбр российско-оккупационных войск. По данным разведки, потери противника составили 4 боевика», — пишет Анатолий Штефан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили радиоперехват переговоров боевиков, один из которых жалуется, что российские военные, которые приезжают на Донбасс, воюют металлоломом, в то время как на вооружении ВСУ — модернизированная техника, которая не дает «высунуть голову из окопа».

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