Украина

Украинские военные довели до паники боевиков на Донбассе: в сеть попал радиоперехват

В сети опубликовали радиоперехват переговоров боевиков на Донбассе. Один из них — некто «К» — сетует на то, что российские военные, которые приезжают на Донбасс, воюют металлоломом, в то время как на вооружении ВСУ — модернизированные ПТУРы, приборы ночного видения и другие новинки военпрома. Ранее сообщалось, что бойцы 54-й отдельной механизированной бригады при поддержке боевой группы К-2 уничтожили позицию боевиков в районе населенного пункта Золотое в Луганской области.

«Видео sprotyvinfo с изложенными радиоперехвата боевиков по техническому оснащению Вооруженных Сил Украины. ПТУРы и другая техника очень сильно волнует российско-оккупационные войска», — комментирует запись офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц).

Внимание, содержит нецензурную лексику.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный волонтер Юрий Мысягин раскрыл подробности операции по уничтожению командного пункта боевиков на Донбассе, который обустроили на окраине заброшенного небольшого поселка, из которого выгнали всех местных жителей.

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