В молочной железе раковая опухоль развивается без симптомов: как не пропустить заболевание

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Многие женщины находят опухоль молочной железы сами, например, принимая душ.

— Около 64—65 процентов киевлянок, у которых выявили рак молочной железы, обнаружили у себя опухоль самостоятельно, — рассказывает заведующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологического центра Николай Аникусько. — Хотя это и считается своевременной диагностикой, но специалистов она уже не устраивает. Обычно женщина нащупывает образование, размер которого превышает полтора сантиметра. А нам важно обнаружить опухоль меньше пяти миллиметров. Ее можно выявить с помощью УЗИ или маммографии молочной железы. Тогда пациентке даже с агрессивным раком потребуется минимальный объем лечения. Ранняя диагностика — это ключ к победе над раком.

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— Почему рост опухоли трудно заметить?

— Молочная железа — эрогенный орган, но внутри него нет нервных окончаний: иннервация только поверхностная. И опухоль растет, никак себя не проявляя. Поэтому нужно ежемесячно проводить самообследование дома и не пропускать скрининговый осмотр у специалиста. Это должно стать такой же привычкой, как чистить зубы и мыть руки после посещения туалета.

— Как часто нужно посещать специалиста?

— С 20 до 30 лет осмотр маммолога или гинеколога, который занимается патологией молочной железы, должен быть раз в два-три года. Женщинам, которым от 30 до 40 лет, посещать специалиста следует каждый год и раз в один-два года проверять состояние молочных желез на УЗИ. Чем старше женщина, тем более тщательно она должна обследоваться, ведь после 40, а особенно 45 лет заболеваемость раком начинает расти. В этом возрасте нужно каждые два года проходить маммографию. Пик заболеваемости приходится на период 55—65 лет.

Важно учитывать наследственность: женщина, у которой в роду были случаи заболевания раком молочной железы, должна начинать обследование на десять лет раньше возраста болезни самой молодой родственницы. В группу риска входят и женщины, у которых были проблемы с гормональным балансом: например, первые месячные начались до 12 лет, рождение первенца произошло после 25—27 лет. Также те, кто принимал гормональные препараты или проходил стимуляцию гормонами.

В каких случаях проводятся операции, сохраняющие молочную железу? Можно ли одновременно с удалением железы сделать ее пластику? Как часто нужно проверяться после операции? Чем опасны доброкачественные патологии молочной железы? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 1 апреля, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург-онколог Николай Федорович Аникусько. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 11 апреля

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», поздний ужин может вызвать рак молочной железы и рак простаты. Кроме того, ученые установили, что женщины, у которых есть немного лишнего веса, реже болеют раком груди, чем их худые сверстницы.

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