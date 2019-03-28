Малыш, получивший страшные ожоги в ванной, умер в одесской больнице

Происшествия

Годовалый Даниил из Белгород-Днестровского Одесской области, который упал в ванну с кипятком и получил 80% ожогов тела, умер в одесской клинике. Врачам удалось на 11 дней продлить жизнь мальчика после страшного ЧП. Об этом сообщила глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерина Ножевникова, которая занималась сбором средств, необходимых для лечения малыша, передает «Думская».

Напомним, трагедия случилась 17 марта в семье из Белгорода-Днестровского. Ребенок упал в ванну с кипятком, которую мама только собиралась разбавить холодной водой для купания, но не успела.

«Он выиграл благодаря вам 11 дней жизни, его успели покрестить (для кого-то это важно), — пишет Ножевникова. — Ценой своей жизни Даниил купил жизни десятку детей. Все средства, собранные за эти дни, пойдут на приобретение аппаратуры для ожогового отделения, месячного запаса всех медикаментов и на приобретение оклюдеров для наших малышей в отделении кардиохирургии. Пусть одно остановившееся сердце даст возможность биться маленьким сердечкам других детей», — написала волонтер.

Ранее «ФАКТЫ» писали о докторе из клиники Бостона, который спасает украинских детей с ожогами.

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