Под Одессой родная мать "сварила" 11-месячного малыша: детали жуткого инцидента (фото)

Происшествия

Ночью в ожоговое отделение Одесского областного клинического медицинского центра доставили 11-месячного ребенка из Белгород-Днестровского. У мальчика обожжено 80 процентов поверхности тела. Буквально чудом медикам Белгород-Днестровской больницы удалось хоть как-то стабилизировать состояние малыша, а затем их коллеги по санитарной авиации срочно транспортировали его в Одессу.

«Мальчика доставили в больницу с 80 процентами обожженного тела, — написала на своей странице в Facebook известный волонтер Катерина Ножевникова. — Состояние ребенка крайне тяжелое, не пострадали только пальчики на ногах и руках и лоб малыша. В отделении — шаром покати. Последнюю большую закупку медикаментов делали в конце января, и уже все, конечно, израсходовано. Связалась со всеми поставщиками — начинаем собирать все: от марли и бинтов до альбумина и антибиотиков…»

Мать забыла разбавить горячую воду холодной и положила ребенка в ванночку… В семье еще трое детей, состояние матери теперь близкое к инфаркту, пишет волонтер и призывает неравнодушных людей подключиться к спасению мальчика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о докторе из клиники Бостона, который спасает украинских детей с ожогами.

Тронула читателей «ФАКТОВ» и история спасения трехлетней девочки, опрокинувшей на себя кастрюлю с кипятком. Малышку из Житомирской области спасли в киевской клинике.

А самой известной пациенткой столичного ожогового центра была Настя Овчар, которая в 2005 году вынесла из горящего дома свою младшую сестричку, а сама получила ожоги 70 процентов тела. Как сейчас живет Настя, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» Настя Овчар: «Хочу лечить людей, получивших ожоги. Когда-то врачи спасли меня. Теперь я буду спасать других»





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