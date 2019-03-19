- 10:59 В США базу «самолетов судного дня» затопило в результате сильнейшего наводнения
- 10:50 Водителя зажало в кабине: под Днепром произошло жуткое ДТП с военными
- 10:45 В президентском рейтинге Зеленский занимает первое место, — опрос
- 10:38 В Украине провели первые испытания ударных турецких беспилотников
- 10:36 В России вдову олимпийского чемпиона приговорили к 7,5 года колонии
- 10:33 Под Одессой родная мать "сварила" 11-месячного малыша: детали жуткого инцидента
- 10:31 Есть потери: появилось новое видео уничтожения позиций боевиков «ДНР» на Донбассе
- 10:16 Стало известно, кто продал репортерам интимные снимки самого богатого человека в мире
- 10:13 Стало известно о важном признании Путина насчет аннексии Крыма
- 9:59 12-летняя дочь Юлии Началовой не может поверить в смерть мамы
Под Одессой родная мать "сварила" 11-месячного малыша: детали жуткого инцидента (фото)
Ночью в ожоговое отделение Одесского областного клинического медицинского центра доставили 11-месячного ребенка из Белгород-Днестровского. У мальчика обожжено 80 процентов поверхности тела. Буквально чудом медикам Белгород-Днестровской больницы удалось хоть как-то стабилизировать состояние малыша, а затем их коллеги по санитарной авиации срочно транспортировали его в Одессу.
«Мальчика доставили в больницу с 80 процентами обожженного тела, — написала на своей странице в Facebook известный волонтер Катерина Ножевникова. — Состояние ребенка крайне тяжелое, не пострадали только пальчики на ногах и руках и лоб малыша. В отделении — шаром покати. Последнюю большую закупку медикаментов делали в конце января, и уже все, конечно, израсходовано. Связалась со всеми поставщиками — начинаем собирать все: от марли и бинтов до альбумина и антибиотиков…»
Мать забыла разбавить горячую воду холодной и положила ребенка в ванночку… В семье еще трое детей, состояние матери теперь близкое к инфаркту, пишет волонтер и призывает неравнодушных людей подключиться к спасению мальчика.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о докторе из клиники Бостона, который спасает украинских детей с ожогами.
Тронула читателей «ФАКТОВ» и история спасения трехлетней девочки, опрокинувшей на себя кастрюлю с кипятком. Малышку из Житомирской области спасли в киевской клинике.
А самой известной пациенткой столичного ожогового центра была Настя Овчар, которая в 2005 году вынесла из горящего дома свою младшую сестричку, а сама получила ожоги 70 процентов тела. Как сейчас живет Настя, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ» Настя Овчар: «Хочу лечить людей, получивших ожоги. Когда-то врачи спасли меня. Теперь я буду спасать других»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт