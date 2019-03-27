- 15:53 Шаги к энергонезависимости, которые делает Порошенко, позволяют не повышать тарифы на газ, – эксперт
- 15:46 Соцопрос: Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Тимошенко
- 15:46 Узника Кремля Балуха обнаружили в карцере Тверского СИЗО
- 15:40 Пьяный депутат открыл стрельбу в кафе в Днепропетровской области
- 15:32 Журналист, выживший в авиакатастрофе «Шапекоэнсе», умер на футбольном поле
- 15:28 Киев снова засыпает снегом: эксклюзивные фото
- 15:25 Разведка предупредила о готовящейся в России кибератаке на ЦИК в день выборов президента Украины
- 15:25 Смертельное обрушение крыши в Киеве: появились детали и новые фото с места трагедии
- 15:19 Военный призыв-2019: стало известно, сколько украинцев заберут в армию
- 15:12 На бой Гвоздик – Нгумбу проданы все билеты
Коломойский назвал Зеленского "клоуном" и сам решил вопрос его выдвижения: Кошкина раскрыла детали
Еще в начале 2018 года украинский олигарх Игорь Коломойский наметил продвигать шоумена Владимира Зеленского в президенты Украины. Об этом в интервью «Радио НВ» заявила шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина.
«В апреле у меня был телефонный разговор с Игорем Коломойским, и он мне сказал, что Зеленский точно будет баллотироваться. Дословно это звучало так (я даю вам 200%), я говорю: «Но он же комедийный актер». На что Коломойский дословно говорит: «Чем клоун хуже кондитера?» — сказала Кошкина.
По словам журналистки, через несколько дней она сообщила об этом Зеленскому. Тот якобы удивился и только развел руками.
В то же время Кошкина отметила, что нельзя назвать Зеленского человеком, полностью подконтрольным Коломойскому, а сам олигарх, возможно, «не рад той ставке на Зеленского, которую он сделал».
По словам шеф-редактора «Левого берега», лидер «95 Квартала» уверен, что он может действовать самостоятельно и, возможно, имеет собственные политические планы.
Напомним, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отрицает влияние на себя со стороны олигарха Игоря Коломойского.
По данным последнего совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы «Рейтинг», шоумен Владимир Зеленский является лидером президентского рейтинга. Его готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...