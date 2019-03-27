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Политика

Коломойский назвал Зеленского "клоуном" и сам решил вопрос его выдвижения: Кошкина раскрыла детали

15:02 27 марта 2019 512
Зеленский и Коломойский
Инф. «ФАКТОВ»

Еще в начале 2018 года украинский олигарх Игорь Коломойский наметил продвигать шоумена Владимира Зеленского в президенты Украины. Об этом в интервью «Радио НВ» заявила шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина.

«В апреле у меня был телефонный разговор с Игорем Коломойским, и он мне сказал, что Зеленский точно будет баллотироваться. Дословно это звучало так (я даю вам 200%), я говорю: «Но он же комедийный актер». На что Коломойский дословно говорит: «Чем клоун хуже кондитера?» — сказала Кошкина.

По словам журналистки, через несколько дней она сообщила об этом Зеленскому. Тот якобы удивился и только развел руками.

В то же время Кошкина отметила, что нельзя назвать Зеленского человеком, полностью подконтрольным Коломойскому, а сам олигарх, возможно, «не рад той ставке на Зеленского, которую он сделал».

По словам шеф-редактора «Левого берега», лидер «95 Квартала» уверен, что он может действовать самостоятельно и, возможно, имеет собственные политические планы.

Напомним, шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отрицает влияние на себя со стороны олигарха Игоря Коломойского.

По данным последнего совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы «Рейтинг», шоумен Владимир Зеленский является лидером президентского рейтинга. Его готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании.

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