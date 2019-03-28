В России состоялось закрытое судебное заседание по делу пленных украинских моряков

Политика

В России в Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб пятой четверки военнопленных украинских моряков. Заседание продолжалось более 8 часов и проходило в закрытом режиме. Об этом написал в Facebook российский адвокат Николай Полозов.

«Апелляционная инстанция московского городского суда провела отложенное ранее судебное заседание в отношении пятой четверки военнопленных моряков: Владислава Костышина, Виктора Беспальченко, Владимира Лисового, Владимира Варимеза», — написал адвокат.

По его словам, в удовлетворении жалоб было отказано.

Адвокат Олег Елисеев сообщил, что украинские моряки сильны духом и на судебном процессе улыбались в те моменты, где сам он испытывал гнев.

Как писали «ФАКТЫ», 27 марта представители Кремля на переговорах в Минске отказалась обсуждать обмен пленными между Украиной и Россией. Представители РФ в очередной раз отказались от своих граждан и повторили мантру о «внутреннем конфликте» и что «Киев должен договариваться с Луганском и Донецком».

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