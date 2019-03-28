Украина

Чем ближе к дате выборов президента Украины, тем больше граждан уверены, что выборы пройдут честно. Такие интересные результаты опроса были озвучены фондом «Демократические инициативы». Согласно последним данным, в честность выборов верят 31% опрошенных, тогда как полгода назад (в августе 2018-го) на честное голосование и прозрачный подсчет результатов рассчитывали лишь 17%.

Процент тех, кто заведомо уверен в нечестности выборов все еще остается высоким: 59% в марте 2019-го по сравнению с 70% в августе 2018-го.

Также опрос показал, что несмотря на настороженное отношение к выборам в целом, экзит-полам население доверяет (верит результатам 55%, не доверяет 35%, не определились 10%).

Что касается периода после выборов, то тут большинство опрошенных настроены оптимистично. В перемены к лучшему верят 56% граждан. 16% уверены, что ничего не изменится, и только 10% прогнозируют откат ситуации к худшему. Примечательно, что оптимистов стало намного больше, если сравнить с августом 2018 года (36%).

Социологи дали рекомендации на будущее: командам кандидатов стоит тщательнее работать над предвыборными программами и путями их донесения до умов и сердец. Опрос показал, что за несколько дней до выборов избиратели плохо ориентируются в том, за что собственно в стране отвечает президент. Население склонно приписывать к перечню обязанностей лишние пункты: например, устанавливать справедливые тарифы (35% опрошенных), устанавливать справедливый уровень зарплат и пенсий (32% опрошенных), одновременно забывая о ряде других задач главы государства (возглавлять Совет национальной безопасности и обороны Украины, присваивать государственные награды).

Опрос проводился 20−26 марта во всех областях, кроме оккупированных территорий. Опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,7%.

Напомним, ранее наблюдатели предупреждали, что на выборах Украину могут ждать и старые, и новые схемы фальсификации голосов. А в России еще до выборов неожиданно заявили, что готовятся не признавать их результаты.

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