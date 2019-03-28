- 15:48 В Киеве на месяц частично перекроют Южный мост
- 15:47 Суд вынес первый приговор по делу о секс-скандале с Варченко
- 15:37 В Украине создано мощное электромагнитное оружие
- 15:26 Верят в честность: социолог поделилась интересными наблюдениями о настроениях украинцев перед выборами
- 15:19 Крупная автоавария в Киеве: разбиты шесть машин, виновник сбежал
- 15:13 Алла Пугачева удивила хулиганским образом на модном показе
- 15:02 Россиян лишили «золота» Олимпиады в Сочи
- 15:00 Показушники: сеть взбудоражила помпезная газификация домов в России
- 14:58 Отобрали миллион гривен: в Одессе по горячим следам поймали члена банды грабителей
- 14:56 Президентский рейтинг: Порошенко обходит Тимошенко
Верят в честность: социолог поделилась интересными наблюдениями о настроениях украинцев перед выборами
Чем ближе к дате выборов президента Украины, тем больше граждан уверены, что выборы пройдут честно. Такие интересные результаты опроса были озвучены фондом «Демократические инициативы». Согласно последним данным, в честность выборов верят 31% опрошенных, тогда как полгода назад (в августе 2018-го) на честное голосование и прозрачный подсчет результатов рассчитывали лишь 17%.
Процент тех, кто заведомо уверен в нечестности выборов все еще остается высоким: 59% в марте 2019-го по сравнению с 70% в августе 2018-го.
Также опрос показал, что несмотря на настороженное отношение к выборам в целом, экзит-полам население доверяет (верит результатам 55%, не доверяет 35%, не определились 10%).
Что касается периода после выборов, то тут большинство опрошенных настроены оптимистично. В перемены к лучшему верят 56% граждан. 16% уверены, что ничего не изменится, и только 10% прогнозируют откат ситуации к худшему. Примечательно, что оптимистов стало намного больше, если сравнить с августом 2018 года (36%).
Социологи дали рекомендации на будущее: командам кандидатов стоит тщательнее работать над предвыборными программами и путями их донесения до умов и сердец. Опрос показал, что за несколько дней до выборов избиратели плохо ориентируются в том, за что собственно в стране отвечает президент. Население склонно приписывать к перечню обязанностей лишние пункты: например, устанавливать справедливые тарифы (35% опрошенных), устанавливать справедливый уровень зарплат и пенсий (32% опрошенных), одновременно забывая о ряде других задач главы государства (возглавлять Совет национальной безопасности и обороны Украины, присваивать государственные награды).
Опрос проводился 20−26 марта во всех областях, кроме оккупированных территорий. Опрошено 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,7%.
Напомним, ранее наблюдатели предупреждали, что на выборах Украину могут ждать и старые, и новые схемы фальсификации голосов. А в России еще до выборов неожиданно заявили, что готовятся не признавать их результаты.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..