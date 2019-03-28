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В Украине создано мощное электромагнитное оружие
В украинском оборонпроме разработали и освоили производство нового электромагнитного оружия. С его помощью поражаются различные типы военных радиоэлектронных средств, в том числе системы энергопитания и передачи данных. Ранее сообщалось, что военным в Хмельницкой области передали более 420 единиц вооружения и техники
Как сообщают в «Спецтехноэкспорте», деньги в украинскую разработку инвестировала оборонная компания из Индии. «Принцип работы нового электромагнитного оружия заключается в создании мощного электромагнитного излучения, что приводит к выводу из строя радиоэлектронной аппаратуры вооружений и военной техники или создает значительные препятствия ее штатному функционированию», — говорится в сообщении.
Такое оружие может выводить из строя, в частности, командные и административные центры, электростанции, объекты ПВО, беспилотники и любую технику с электроникой. При этом в компании добавляют, что этот тип вооружения не оказывает летального воздействия на людей.
В феврале 2019 года предприятие поставило первую партию электромагнитного оружия в Индию. В «Спецтехноэкспорт» заявляют, что готовы развернуть серийное производство для украинской армии, если будет сделан соответствующий заказ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области в одном из украинских портов прокуратура и СБУ заблокировали передачу в Российскую Федерацию 36 ракет ЗРК С-125. Вооружение передали ВСУ.
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