В Украине заблокировали поставку в Россию 36 зенитных ракет "земля-воздух"

Украина

В Одесской области в одном из украинских портов прокуратура и СБУ заблокировали передачу в Российскую Федерацию 36 ракет ЗРК С-125. ГПУ просит передать их Вооруженным Силам Украины. Ранее сообщалось, что Государственный концерн «Укроборонпром» опроверг информацию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) о том, что Украина якобы поставляла в Россию вооружения и военную технику после 2014 года.

Во время заседания Кабмина генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ и Главная военная прокуратура в январе 2019 года зарегистрировали уголовное производство, связанно с незаконным перемещением через таможенную границу Украины вооружения. Этим с 2007 года и по нынешнее время занимались должностные лица «Рособоронэкспорта» по сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. По его словам, речь идет о «36 зенитных ракетах „земля-воздух“ 5Б 27Д, которые входят в состав ЗРК С-125 „Печора“ в полном боевом оснащении вместе с сопутствующим оборудованием». «Предлагаю правительству принять распоряжение и передать ВСУ оружие страны-агрессора, чтобы все 36 ракет защищали мирное небо над нашей страной», — заявил Юрий Луценко.

По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, ракеты имеют дальность 18 километров и 18 километров высоты поражения целей. Изъятое имущество — боеприпасы и ракеты, военный прокурор предлагает передать Вооруженным силам Украины. Для этого необходимо соответствующее распоряжение Кабмина. «Имеется письмо министра обороны Украины о необходимости такого вооружения для нашей армии. В случае издания правительственного распоряжения, армия получит на боевое дежурство вооружение — современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона, пригодного для использования ракет российского комплекса» Печора", — сказал Матиос.

Премьер-министр министр Владимир Гройсман заявил, что уже сегодня могут принять решение о передаче комплекса армии.

В правоохранительных структурах Одесского региона информацию о необычной находке в порту пока не комментируют.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-125 «Печора» разрабатывался как комплекс для борьбы с маловысотными пилотируемыми и беспилотными аэродинамическими целями в диапазоне высот 20−18 000 метров, на дальностях 3,5−25 км. При проектировании С-125 главной задачей была необходимость получения достаточной точности наведения ракет в условиях отражений от земной поверхности

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России перенесли отправку трех низкоорбитальных спутников связи «Гонец-М» ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк с мая на июнь из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства.

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