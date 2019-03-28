В Киеве на месяц частично перекроют Южный мост

Украина

В столице водителям авто предстоит в течение апреля пережить некоторые неудобства, о которых предупреждают в «Киеватодоре». С 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с капремонтом деформационного шва на Южном мосту (в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе) в месте выполнения работ частично ограничат движение.

Тем временем дорожники продолжают ремонтировать мост Метро (через Русановский пролив): идут работы по восстановлению несущей способности балок прогоновых строений, обустраивают тротуары. В этом году специалисты будут ремонтировать и мост имени Патона.

Напомним, что перекрыто движение по Шулявскому путепроводу, где идет демонтаж конструкции. В апреле планируется несколько раз ненадолго частично перекрывать движение на проспекте Победы, так как будут разбирать основные блоки моста. Но в целом работы будут проводиться в ночное время. На время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.

Понемногу продолжаются работы и на Подольско-Воскресенском мосту, который через два года планируют открыть для автомобильного сообщения, а следующий этап — линия метро на Троещину.

Сезон массовых ремонтов еще не начался, а столичные дороги уже перекрывают. На этот раз — из-за спортивных соревнований 6−7 апреля (программа по ссылке https://kyivhalfmarathon.org/) движение запретят на ряде столичных улиц. Инициативу проведения 9-го Киевского международного полумарафона поддержали в горгосадминистрации.

7 апреля (с 08:00 до 14:40) задействуют маршруты, по которым движение транспорта перекроют:

- для дистанции 21 км — Контрактовая площадь, улицы П. Сагайдачного, Игоревская, Набережно-Крещатикская, Набережное шоссе, Гаванский мост, улица Набережно-Рыбальская, Северный мост (реверсное движение по полосе встречного транспорта), улица Трухановская, Парковый мост, Набережное шоссе, Парковий мост, Набережное шоссе, улица Набережно-Крещатикская, улицы Игоревская, П. Сагайдачного и Контрактовая площадь;

- на 10 км — Контрактовая площадь, улица П. Сагайдачного, эстакада с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатикскую, улица Набережно-Крещатикская, Гаванский мост, улица Набережно-Рыбальская, Гаванский мост, улицы Набережно-Крещатикская, Игоревская, П. Сагайдачного, Контрактовая площадь.

Кроме того, из-за монтажа-демонтажа оборудования и конструкций, необходимых для проведения мероприятий, с 05:00 6 апреля до 22:00 7 апреля закроют движение на Контрактовой площади и прилегающих улицах: Межигорской (от Контрактовой до улицы Спасской), Константиновской (до Контрактовой площади), Г. Сковороды (от Контрактовой до улицы Волошской), П. Сагайдачного (от Контрактовой до улицы Андреевской).

Дополнительную информацию об изменениях маршрутов общественного транспорта обнародуют позже.

Напомним, что на Софийской площади в центре Киева 30 марта в 20:30 цирковым действом «Садовница Мю и кинематика флюидов» от Transe Express откроется фестиваль «Французская весна». Ранее уже сообщалось, что по случаю начала фестиваля 30 марта с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспорта на центральных улицах.

А что касается общественного транспорта, то 30 марта (с 18:00 до 23:00) фестиваль повлияет на работу троллейбусов №№ 6, 16, 18. Их движение «Киевпасстранс» организовал таким образом:

- № 6 будет следовать от Минского массива до станции метро «Лукьяновская»;

- до Воздухофлотского путепровода будут курсировать № 16 — от улицы Академика Туполева и № 18 — от улицы Сошенко.

Попутно проинформируем пассажиров ночного троллейбуса № 91Н, что в его маршрут из-за ремонтных работ на линии по бульвару Дружбы народов внесены изменения: в ночь на 29 марта (с 1:00 до 5:00) электротранспорт будет двигаться по трассе: Улица Милославская — Дарницкая площадь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве 28 и 29 марта отключат холодную воду из-за профилактических работ в сетях.

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