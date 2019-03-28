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В Киргизстане многодетных родителей подвергли пыткам за протест против визита Путина
В Киргизстане задержали семейную пару, вышедшую к посольству России в Бишкеке с плакатом «Путин — агрессор». Нурлана Карымшакова и его жену Гульзану Имаеву задержали, почти сутки допрашивали, не давая ни воды, ни еды. Только спустя 19 часов был составлен протокол о задержании и пару отправили в следственный изолятор еще на двое суток.
Официально Карымшакову инкриминируют «разжигание межнациональной розни», а учитывая, что стоял он в пикете вместе с женой, к обвинениям добавилась усугубляющая статья о преступлении в сговоре с группой лиц. Для активиста и его жены следователи будут требовать два месяца ареста, а сама статья предполагает 10 лет лишения свободы.
«Дела плохи. Мирный митинг и плакат, что Путин оккупант, — уже статья о разжигании межнациональной розни. Взяли двоих, чтобы шить сговор. И будут просить суд избрать меру пресечения — взятие под стражу на два месяца», — рассказала правозащитница Рита Карасартова.
На время ареста семейной пары без родительского присмотра остались их трое несовершеннолетних детей. Заботиться о малышах придется самому старшему ребенку в семье — 19-летнему юноше.
Сын активистов снял на видео обыск, проходивший в квартире. По словам юноши, следователи, прибывшие с обыском, намекали, что будут искать связи семьи с «украинскими националистами».
Напомним, исследователь путинизма Игорь Эйдман убежден, что несмотря на массу вброшенных ресурсов в пропаганду «крымнаша», будущее руководство России, скорее всего, откажется от аннексии полуострова. А советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко предупреждает, что ни одна из стран не захочет воевать с Россией из-за Крыма и возврат полуострова военным путем даже гипотетически никто не рассматривает.
Фото kloop. kg
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