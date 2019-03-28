Сергей Притула вспомнил, как его «кинула» Оля Фреймут (видео)

Шоу-бизнес

Известный телеведущий и волонтер Сергей Притула, который резко высказался о скандале на «Евровидении», вспомнил о давнем конфликте с коллегой Ольгой Фреймут. Об этом он рассказал в интервью журналисту Роману Скрыпину, в программе которого опозорились участники Национального отбора «Анна-Мария», на его YouTube-канале. Сергей подтвердил, что между ним и Олей действительно пробежала черная кошка.

«Не то чтобы мы ругались… Большая кошка пробежала 21 декабря 2013 года. Тогда шли торги между «плюсами» (1+1) и «Новым каналом» за Олю Фреймут — у нее заканчивался контракт на «Новом» и она выбирала, где далее работать.

Мне кажется, что на «плюсах» условия и предложения оказались немного лучше, и 19 декабря она сделала себе подарок и подписала контракт с «1+1». Все бы ничего, но 16 декабря, за три дня до этого, она лично мне пообещала, что останется на «Новом канале», — сказал Притула.

Поступок Оли очень огорчил Сергея. Он чувствовал, что его «кинули». Кроме того, это вызвало ряд проблем в шоу «Хто зверху?», ведущей которого была Фреймут. Как объяснил Притула, внезапное решение Оли уйти с канала привело к ряду проблем.

«Помимо работы ведущего на Новом канале у меня еще есть должность креативного продюсера шоу „Хто зверху“. Это рейтинговое шоу, там работает большая группа редакторов — они пишут под ведущих. И я конкретно почувствовал, что меня кинули. Я очень разозлился, потому что мы остановили подготовку к производству очередного цикла „Хто зверху?“, были вынуждены взять паузу, несколько месяцев проводили кастинги…» — пояснил ведущий.

По его словам, 70% звезд украинского телевидения, которым предлагали место в шоу, отказались из-за того, что не хотели, чтобы их сравнивали с Фреймут.

Напомним, в итоге на роль ведущей утвердили звезду российского Comedy Woman Екатерину Варнаву. Однако ее пришлось заменить, после того как СБУ запретило артистке въезд в Украину. Новой ведущей шоу стала Леся Никитюк.

В итоге, Притула и Фреймут помирились, когда Оля вернулась на Новый канал со своим новым шоу «Оля», которое недолго продержалось в эфире.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» о совместной работе с Притулой и Фреймут рассказывал их коллега Александр Педан.

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