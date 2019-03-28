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Климкин обратился с просьбой к "заробитчанам", подделывающим документы
Украинцы, выезжающие на заработки в страны Евросоюза по поддельным документам, ставят себя в бесправное положение. И официальные представители Украины в трудных ситуациях не имеют возможности оказать им необходимую помощь. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Павел Климкин.
Напомним, недавно в Польше разоблачили группу мошенников, наживавшихся на «заробитчанах» из Украины.
«Мне действительно больно все чаще слышать о горьких историях украинцев, которые попали в беду из-за поддельных документов для выезда за границу. Диппредставительства Украины делают все от них зависящее для защиты прав украинцев за рубежом, но если человек нарушил закон, то должен понести за это наказание», — пишет Климкин.
Он призывает жителей страны не быть слишком доверчивыми и не покупать «липовые» паспорта.
«Потратьте больше времени и усилий и сделайте все законно. Стать жертвой мошенников, которые наживаются на человеческих судьбах, очень легко. Каждый может ошибаться, но поймите, что иногда ошибка может обернуться сломанной судьбой, невозможностью быть рядом с близкими и друзьями, в конце концов, вполне резонным ограничением въезда в ЕС. Очень прошу, не создавайте себе проблем, будьте сознательными и осторожными», — отмечает дипломат.
Климкин напоминает, что правоохранители стран ЕС часто видят такую подделку сразу, «невооруженным глазом», поэтому проблемы возникнут при первом же контакте с официальными органами иностранного государства.
«Подделка паспортных документов — тяжкое преступление, пытаться работать с поддельными документами значительно опаснее и хуже, чем находиться за границей вообще без каких-либо документов», — добавляет глава МИДа.
Напомним, больше всего украинских «заробитчан» едут в Польшу. Подсчитали, что там работает два миллиона украинских трудовых мигрантов, но только миллион трудоустроены официально и лишь 400 тысяч платят социальный взнос. В 2018 году в Польше было объявлено о массовой проверке агентств, трудоустраивающих украинцев.
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