Украина

В Симферополе на месте для храма ПЦУ построят дом для сотрудников ФСБ

В оккупированном Крыму в Симферополе не будет храма Православной церкви Украины. Вместо храма, оккупанты затеяли на земельном участке строительство жилья для сотрудников российской ФСБ. Рядом в будущем может появиться собор, но уже российской церкви.

О судьбе земельного участка, отобранного у украинской церкви, рассказал представитель организации «Крымский дом» Андрей Щекун. УПЦ КП в 2013 году получила в Симферополе участок на строительство кафедрального собора Христа Спасителя. Был даже разработан проект будущего собора. Но после аннексии Крыма оккупанты сразу же начали здесь строительство жилого комплекса для работников ФСБ РФ.

Передачу земельного участка в пользу ФСБ оккупанты оформили как «добровольный отказ». Теперь на месте работают геодезисты и началась подготовка к возведению храма, но уже для московских церковников.

Напомним, ранее в Крыму оккупанты решили отобрать у Православной церкви Украины единственный храм в Симферополе. В качестве предлога было заявлено якобы невнесение двух рублей арендной платы. Теперь оккупанты хотят досрочно расторгнуть договор аренды на здание, где располагается храм ПЦУ.

Гонениям после аннексии Крыма подвергается не только украинская церковь, но и украинскиий язык. Из школ в Крыму полностью вытеснили преподавание на украинском.

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