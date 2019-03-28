В Бердянске в многоквартирном доме живьем замуровали сотни голубей (фото, видео)

Происшествия

В Бердянске, на ул. Мелитопольское шоссе 19, в пролетах между подъездами дома натянули сетку, замуровав таким образом голубей, которые здесь гнездились. Об этом в Facebook сообщила руководитель городской организации животных Валентина Мамай и опубликовала фото и видео.

«За сеткой находятся птицы. Те немногие, которые еще живы, отчаянно просят о помощи, а помогают им такие же голуби, принося в клювах пищу. Вот это птичья солидарность! Я такого еще не видела», — пишет зоозащитница.

На днях в Запорожье пенсионерка спасла щенка, которого дети-садисты пытались закопать заживо.

Жильцы дома в Бердянске, в основном пенсионеры, считают, что птицам здесь не место. Они жалуются на то, что голуби им мешают.

«В связи с этим руководство местного ОСМД закрыло сеткой пролеты, тем самым устроив настоящий птичий геноцид», — пишет Мамай.

По ее словам, за сеткой уже почти месяц разлагаются трупы птиц, приблизительно около 300 мертвых туш.

Мамай обращает внимание на то, что живущие в доме дети, сразу вызвались помочь зоозащитникам вызволить голубей.

А очередная попытка убрать сетку и вызволить птиц нарвалась на агрессию взрослых жильцов дома.

«Пытаясь помешать нам освободить птиц, они начали распускать руки, затеяв драку. Теперь мне, люди добрые, стыдно на улице показаться с таким лицом. В конце концов, что за люди? Мало того, что устроили в доме птичий могильник, так еще и готовы драться ради того, чтобы этот ужас продолжался и далее», — возмущается защитница животных.

Напомним, в Харькове зоозащитники спасли беременную чернобурую лису, которая могла стать живым тренажером для охотничьих собак.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве суд подтвердил запрет на работу передвижных цирков-шапито с животными. Экологи и зоозащитники считают решение своей победой, хотя и признают, что запрет не распространяется на стационарные цирки, в том числе программу национального цирка, и ограничивается лишь территорией Киева.

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