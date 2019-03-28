В Одессе уже избрали президента: стартовала «Комедиада-2019» (фото)

Шоу-бизнес

Что такое «не везет» и как с этим бороться? Неунывающие одесситы, похоже, нашли ответ и на этот непростой вопрос.

«Не везет, это когда День смеха выпадает на начало недели, — пояснили „ФАКТАМ“ организаторы „Комедиады“. — Вот так, например, как в этом году: 1 апреля — понедельник, да еще сразу после голосования на выборах президента страны. Тут, как говорится, не очень уж до смеха, но…»

Если очень постараться, то можно «раздвинуть» и «смешные рамки». Решили — и сделали.

В Одессе, куда съехались лучшие комики со всего мира, уже избрали своего президента — народного артиста Украины Георгия Делиева — и начали отмечать здесь День дурака: стартовал международный фестиваль клоунов и мимов «Комедиада-2019».

Впрочем, таковых дней не один, а почти целая неделя! По словам исполнительного директора «Комедиады» Яны Делиевой, впереди — шесть незабываемых суток веселья, радости, искрометного юмора, трюков, «дуркования и комикования». «Молодые клоуны и мимы выйдут на сцену вместе с опытными, маститыми и именитыми, — говорит Делиева. — Они из 15 государств: Японии, Германии, Латвии, России, Беларуси, Италии, Венгрии, Испании, Израиля, Польши, Канады, Франции, Нидерландов, Швейцарии и Украины. В их числе — конкурсанты, 15 членов международного жюри и хедлайнеры».

По ее словам, в рамках фестиваля впервые на постсоветском пространстве будет показано шоу La danse du pied уникального итальянского комика Мсье Давида и его «Театра ног». Также впервые в Украине пройдет женское шоу «КамедиБАБЫ» — королевы клоунады на сцене «Дома клоунов». Одессу посетит сын легендарного Чарли Чаплина Юджин Чаплин, который представит фильм своего отца The Kid («Малыш»).

Георгий Делиев и Борис Барский (сцена из спектакля)

Также организаторы выделяют еще два гала-шоу «Клоун-марафон», которые пройдут 30 и 31 марта.

Кроме того, в программе — спектакли, клоунская лаборатория «Поделись опытом» (в которой примут участие как члены жюри, так и руководители, режиссеры, педагоги и артисты), вечеринки, программы для детей, уличные перфомансы, карнавал и вручение специальных призов.

Зрители и авторитетное жюри выберут лучших артистов и коллективы. Однако нынче именно гости будут решать, кому из участников достанется приз зрительских симпатий и звание «Симпач высшей категории». Обладателей наград в остальных трех номинациях: «Смехач высшей категории» — приз за лучшее актерское мастерство, «Дуркач высшей категории» — приз за лучший сценарий и режиссуру и «Трюкач высшей категории» — приз за лучший трюк, а также специальных призов определит профессиональное международное жюри. В его составе: Владимир Крюков, Юджин Чаплин, Чаба Мехеш, Микио Ошиба, Харри Овенс, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко и другие мастодонты жанра.

Напомним, что первая апрельская «Юморина» в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976-м ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 1980- х годах. В 2014 году «Юморину» отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной Сотни, в 2015-м — в связи с военными действиями на востоке страны. В 2016-м праздник состоялся в усеченном формате, без карнавального шествия, как отмечалось «в связи с несвоевременностью», а в 2017-м традиционное шествие вернули в «репертуар» праздника.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter