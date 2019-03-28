Цуренко не сыграет на втором турнире подряд из-за травмы руки

Спорт

Вторая теннисистка Украины Леся Цуренко, занимающая 28-е в мировом женском рейтинге, вынуждена пропустить уже второй подряд турнир. Следом за отказом принять участие в Miami Open из-за травмы правой руки (примечательно, что ни одной из наших соотечественниц не удалось пройти дальше второго круга турнира с общим призовым фондом чуть более 9 миллионов долларов), 29-летняя киевлянка не сыграет и на Volvo Car Open, который пройдет в американском Чарльстоне c 1 по 7 апреля.

Украинке необходимо время, чтобы подлечить повреждение. Согласно прогнозам врачей, Леся сможет вернуться на корт к турниру в немецком Штутгарте, который стартует 22 апреля.

Отмечу, что свой последний матч Цуренко провела в Индиан-Уэллсе, где в третьем круге уступила девятой ракетке мира белоруске Арине Соболенко — 2:6, 5:7.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина получила серьезную травму колена, из-за которой вынуждена приостановить выступления на большом корте.

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